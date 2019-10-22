【駐京專電】人大常委會擬授權澳門對橫琴口岸及延伸區實施管轄

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》十三屆全國人大常委會第十四次會議２１

日審議相關決定草案，擬授權澳門特別行政區對橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區實施管轄。

國務院港澳事務辦公室副主任鄧中華表示，草案主要包括以下內容：一是授權澳門自橫琴口

岸澳方口岸區及相關延伸區啟用之日起，在決定第三條規定的期限內對該區域依照澳門特別行政

區法律實施管轄。

二是對授權澳門實施管轄的區域作概要表述，包括：橫琴口岸澳方口岸區，蓮花大橋和澳門

大學連接橫琴口岸通道橋相關部分（橋墩除外），以及澳門輕軌延伸至橫琴口岸的預留空間。上

述區域根據實際情況分階段啟用。有關區域具體啟用日期以及具體坐標和面積由國務院確定。

三是規定澳門政府以租賃方式取得橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區的使用權，租賃期限自

有關區域啟用之日起至２０４９年１２月１９日止。租賃期限屆滿，經全國人大常委會決定，可

以續期。



＊蓮花口岸搬遷至橫琴口岸，採取「合作查驗、一次放行」＊



鄧中華稱，澳門路氹城和珠海橫琴新區一衣帶水、路橋相連，路氹城蓮花口岸和珠海橫琴口

岸隔河相望。目前，往來兩地的人員和貨物均採取傳統的「兩地兩檢」通關模式，耗時長且不便

利，其中旅客需要搭乘穿梭巴士經蓮花大橋往返。隨著通關量的不斷增長，現行的通關模式和口

岸設置已經不能適應粵港澳大灣區建設大背景下兩地人員往來和經貿活動日益密切的現實需要。

為加強兩地基礎設施互聯互通，促進人員、貨物等生產要素便捷流動，支持澳門更好地融入國家

發展大局，澳門經商廣東省人民政府、珠海市人民政府，於２０１８年８月提出，希借珠海橫琴

口岸改擴建的契機，將蓮花口岸搬遷至橫琴口岸，並採取「合作查驗、一次放行」的通關模式。

國務院於同年１０月原則同意有關請求。

