【貿易開戰】學者：美徵關稅若達２４％閾值，對就業衝擊迅速顯露

《經濟通通訊社２２日專訊》中國人民大學國家發展與戰略研究院發布報告指，雖然中國經

濟總體穩定增長，但下行壓力並沒有消失，且值得關注的是，宏觀經濟下行期出現諸多結構分化

跡象，這其中包括局部地區和行業就業風險加大，未來一段時間，中美貿易摩擦可能會演變為衝

擊中國就業的一個風險點。

人民大學經濟學院教授表示，中美經貿關係暫時緩和，但相關矛盾並沒有得到解決，美國政

府的關稅行動只是推遲，並沒有取消，已實施的關稅行動對中國就業的影響還沒有完全顯現。現

有根據各行業銷售利潤率進行的測算表明，加徵關稅的幅度如果達到２１－２４％這樣的閾值，

對就業的負面衝擊將會迅速顯露。

如果關稅進一步提高，通用設備製造業、電氣機械和器材製造業、橡膠和塑料製品及金屬製

品等行業可能會出現較大規模的失業，廣東、浙江、江蘇和山東等對美出口行業較為集中的省份

可能會面臨較大的失業壓力。



＊通過降息為財政政策擴張創造有利利率環境＊



面對宏觀經濟下行壓力、內部結構分化和外部風險增加，報告建議，加大逆周期宏觀經濟政

策的調節力度，通過貨幣政策降息來應對國際範圍內已經出現的寬鬆貨幣政策競爭。在更為寬鬆

的利率環境下，通過財政政策和結構調整政策來引導和培育以改善民生為導向的有效投資和需求

。

人民大學副校長劉元春在發布會上強調，當前全球經濟都出現分化，一方面服務業表現堅挺

，另一方面工業製造業低迷，全球經濟增長同步回落。全球同步蕭條同步貨幣寬鬆，中方應當有

一個態度，貨幣政策要從穩健向適度寬鬆明確轉變。劉元春認為，今年已實施更積極有為的財政

政策，減稅降費對穩經濟產生至關重要作用，但企業融資和投資成本還可以再降低，最有效的就

是減息，壓低利率不僅是從貨幣渠道產生效應，更重要的是要給更積極的財政政策提供新空間和

新路徑。（ｃａ）

