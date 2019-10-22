【貿易開戰】外交部副部長：不贊成美國動不動就揮舞關稅大棒

《經濟通通訊社２２日專訊》北京香山論壇２２日上午舉行第二次全體會議，中國外交部副

部長樂玉成做主旨發言。在發言結束後的問答環節中，樂玉成表示，中美摩擦讓世界憂心忡忡，

市場給出答案希望中美停止貿易戰，坐下來好好談，只要出現任何好消息，股市立刻漲上去，美

國對中國加徵關稅，股市「嘩就下來了」。

樂玉成進一步表示，中方不贊成美國動不動就揮舞關稅大棒，對中國搞極限施壓，這是舊思

維，是行不通的。希望中美相互尊重，平等合作，有問題好好商量，中美之間沒有解決不了的分

歧。（ｃａ）

