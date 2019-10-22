  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/10/2019 11:11

【貿易開戰】外交部副部長：不贊成美國動不動就揮舞關稅大棒

　　《經濟通通訊社２２日專訊》北京香山論壇２２日上午舉行第二次全體會議，中國外交部副
部長樂玉成做主旨發言。在發言結束後的問答環節中，樂玉成表示，中美摩擦讓世界憂心忡忡，
市場給出答案希望中美停止貿易戰，坐下來好好談，只要出現任何好消息，股市立刻漲上去，美
國對中國加徵關稅，股市「嘩就下來了」。
　　樂玉成進一步表示，中方不贊成美國動不動就揮舞關稅大棒，對中國搞極限施壓，這是舊思
維，是行不通的。希望中美相互尊重，平等合作，有問題好好商量，中美之間沒有解決不了的分
歧。（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事22/10/2019
【烏鎮大會】上半年TMT投資額創三年新低 「硬科技」企業獲捧
國際動態22/10/2019
【加國大選】乏單一議題選情混亂 杜魯多爭連任難穩贏
興證快訊21/10/2019
港股回穩
FOCUS21/10/2019
【FOCUS】「復仇者」剎停脫歐表決 約翰遜怪招抗「三拖歐」
生財有道21/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：奧園健康吼5.5元中線揸
中國故事21/10/2019
【烏鎮大會】第六屆互聯網大會開幕 雙馬缺席成遺憾
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金