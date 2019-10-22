【貿易開戰】回應政客質疑，明晟：納Ａ股非基於內在價值主觀判斷

《經濟通通訊社２２日專訊》明晟公司（ＭＳＣＩ）在下月進行的半年度指數評估開始，將

Ａ股科創板股票有資格納入ＭＳＣＩ全球可投資市場指數系列（ＧＩＭＩ）。富時羅素、標普道

瓊斯等機構近年亦紛紛對Ａ股實施擴容，外資正大踏步邁入中國市場。然而，自中美貿易戰升級

以來，要求美資撤出中國，成為美國政壇出現一種聲音。

據外媒報道，美國資深參議員Ｍａｒｃｏ Ｒｕｂｉｏ發公開信指責，在ＭＳＣＩ幫助下，

數以十億美元計的美國資金投到了與侵犯人權和威脅國家安全有關的中國公司身上。ＭＳＣＩ執

行長Ｈｅｎｒｙ Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ隨即反擊，表示「目前並沒有美國法律或法規禁止指數公

司創建包含中國Ａ股的指數，或禁止美國投資者在中國Ａ股市場交易」。Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ強

調，ＭＳＣＩ成分股的納入不是基於「對公司內在價值或基本做法的主觀判斷」，而是基於公司

規模、流動性等標準化屬性。



＊ＭＳＣＩ未回應對投資者保護問題的擔憂＊



Ｒｕｂｉｏ對ＭＳＣＩ施加壓力，是美國議員為減緩美國投資資金流入中國而發起的更大運

動的一部分。在Ｒｕｂｉｏ帶頭下，一群來自兩黨的議員正主張對美國退休基金投資股指中的中

國公司施加更嚴格的投資限制，並加大審查力度。他還提出一項立法建議，讓違反美國會計慣例

和其他法律的中國公司從美國交易所退市。

ＭＳＣＩ執行長提到，ＭＳＣＩ所影響的被動指數基金與主動管理型基金存在區別，前者沒

有投資建議功能，後者則可以挑選股票。ＭＳＣＩ表示，除了作為投資基準外，學術機構和研究

人員也會使用該公司的指數，因此若將某些股票剔除出指數，將「嚴重限制理解和評估全球市場

的能力。」然而，美國證券協會執行長Ｃｈｒｉｓ Ｉａｃｏｖｅｌｌａ表示，ＭＳＣＩ的回應

並沒有回答Ｒｕｂｉｏ對美國投資者保護問題的擔憂。（ｗｌ）

