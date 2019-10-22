  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/10/2019 08:34

【連環爆雷】杭州警方：５１信用卡外判公司涉暴力收數尋釁滋事

　　《經濟通通訊社２２日專訊》５１信用卡（０２０５１）昨日（２１日）遭遇晴天霹靂，被
百多名警察突擊衝進位於杭州的總部，消息觸發於香港上市的股價崩盤，昨急挫３４﹒３％後停
牌，報１﹒７８元，盤中低見１﹒５８元，創歷史新低。
　　杭州警方昨晚發出通報，指今年９月以來，警方發現５１信用卡涉及大量各地異常投訴信息
，警方發現５１信用卡委托外包收數公司冒充國家機關，採取恐嚇、滋擾等軟暴力手段催收債務
，涉嫌尋釁滋事等犯罪，警方指案件還在進一步偵辦中。
　　５１信用卡在港交所發公告，透露集團部分員工正協助警方調查，包括公司主席兼行政總裁
孫海濤，以及財務總監趙軻。公司表示，孫、趙未被相關政府部門扣留，需兩人協助之調查已暫
時完結。５１信用卡強調公司業務營運及財務狀況保持正常健全，且集團資產沒有被扣押或凍結
，董事會不預期上述事宜將對集團有任何重大不利影響。

＊新湖中寶對５１信用卡累計投資２億美元＊

　　５１信用卡第二大股東為Ａ股公司新湖中寶（滬：６００２０８），新湖中寶發公告稱，公
司對５１信用卡累計投資２億美元，佔其總股本的２１﹒８３％，但未向５１信用卡派出董監高
，未參與經營管理，也無任何業務和資金往來。新湖中寶昨日股價下跌超過２％。
　　市場擔憂，５１信用卡受查是國家進一步收緊網貸業務的表現，中概美股宜人金科、趣店、
拍拍貸分別大跌５％、２﹒６％及２﹒４％。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態22/10/2019
【加國大選】乏單一議題選情混亂 杜魯多爭連任難穩贏
興證快訊21/10/2019
港股回穩
FOCUS21/10/2019
【FOCUS】「復仇者」剎停脫歐表決 約翰遜怪招抗「三拖歐」
生財有道21/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：奧園健康吼5.5元中線揸
中國故事21/10/2019
【烏鎮大會】第六屆互聯網大會開幕 雙馬缺席成遺憾
國際動態21/10/2019
智利示威升級 聖地亞哥宵禁
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金