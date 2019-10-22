【連環爆雷】杭州警方：５１信用卡外判公司涉暴力收數尋釁滋事

《經濟通通訊社２２日專訊》５１信用卡（０２０５１）昨日（２１日）遭遇晴天霹靂，被

百多名警察突擊衝進位於杭州的總部，消息觸發於香港上市的股價崩盤，昨急挫３４﹒３％後停

牌，報１﹒７８元，盤中低見１﹒５８元，創歷史新低。

杭州警方昨晚發出通報，指今年９月以來，警方發現５１信用卡涉及大量各地異常投訴信息

，警方發現５１信用卡委托外包收數公司冒充國家機關，採取恐嚇、滋擾等軟暴力手段催收債務

，涉嫌尋釁滋事等犯罪，警方指案件還在進一步偵辦中。

５１信用卡在港交所發公告，透露集團部分員工正協助警方調查，包括公司主席兼行政總裁

孫海濤，以及財務總監趙軻。公司表示，孫、趙未被相關政府部門扣留，需兩人協助之調查已暫

時完結。５１信用卡強調公司業務營運及財務狀況保持正常健全，且集團資產沒有被扣押或凍結

，董事會不預期上述事宜將對集團有任何重大不利影響。



＊新湖中寶對５１信用卡累計投資２億美元＊



５１信用卡第二大股東為Ａ股公司新湖中寶（滬：６００２０８），新湖中寶發公告稱，公

司對５１信用卡累計投資２億美元，佔其總股本的２１﹒８３％，但未向５１信用卡派出董監高

，未參與經營管理，也無任何業務和資金往來。新湖中寶昨日股價下跌超過２％。

市場擔憂，５１信用卡受查是國家進一步收緊網貸業務的表現，中概美股宜人金科、趣店、

拍拍貸分別大跌５％、２﹒６％及２﹒４％。（ｅｙ）

