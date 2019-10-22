《經濟通通訊社２２日專訊》據上海清算所網站，華為投資控股有限公司２０１９年度第一
期中期票據今日正式發行，計劃發行規模３０億元（人民幣．下同），期限為３年，利率區間為
３﹒３０％－３﹒９０％。債券面值為１００元。分銷日期為１０月２２日至１０月２４日。繳
款日期為１０月２４日。上市日期為１０月２５日。主承銷商╱簿記管理人為工商銀行。
根據華為公司的募集說明書顯示，本次發行中期票據，將用於補充公司本部及下屬子公司營
運資金。（ｃａ）
22/10/2019 14:17
【華為動向】華為３０億人幣中期票據今日正式發行
《經濟通通訊社２２日專訊》據上海清算所網站，華為投資控股有限公司２０１９年度第一
期中期票據今日正式發行，計劃發行規模３０億元（人民幣．下同），期限為３年，利率區間為
３﹒３０％－３﹒９０％。債券面值為１００元。分銷日期為１０月２２日至１０月２４日。繳
款日期為１０月２４日。上市日期為１０月２５日。主承銷商╱簿記管理人為工商銀行。
根據華為公司的募集說明書顯示，本次發行中期票據，將用於補充公司本部及下屬子公司營
運資金。（ｃａ）
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