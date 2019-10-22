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即市新聞

22/10/2019 15:53

【華為風波】積極推動解禁，華為上季遊說開支逾１４００萬創新高

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國商務部由今年５月中起，把中國電訊設備商華為列入黑名
單。據《彭博》引述美國國會披露的文件指出，華為於今年第三季在聯邦遊說上的花費，高達
１８０萬美元（約１４００萬港元），按年激增５９倍，且創下歷史新高。
　　報道指，在第三季的大額遊說開支中，高達１７０萬美元是付予說客Ｍｉｃｈａｅｌ　
Ｅｓｐｏｓｉｔｏ。他是與美國共和黨領導層有深厚關係的說客，協助華為反擊美國政府將其列
入美國市場禁入黑名單。據Ｅｓｐｏｓｉｔｏ披露，他已經遊說白宮、美國商務部、以及工業和
安全局。（ｃａ）

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