【烏鎮大會】上半年ＴＭＴ投資額創三年新低，「硬科技」企業獲捧

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日烏鎮專電》第六屆世界互聯網大會正在浙江烏鎮舉行

。中證監副主席李超此前在大會分論壇上提到，要健全私募投資基金管理法規制度，引導私募股

權投資基金加大對科創企業的資金支持力度。然而，在國內外不確定因素籠罩、國內經濟下行壓

力加大的背景下，上半年內地科創企業投融資情況並不理想。

普華永道最新發布的報告顯示，上半年中國私募及創投市場在投資數量和金額上創下三年新

低，投資數量為３５９２起，同比降三成；投資金額為３７９﹒７８億美元，同比腰斬。其中，

ＴＭＴ（科技、媒體及通信）行業披露的投資案例共８７８起，涉及金額１４８﹒９６億美元，

環比下降４７％，創三年來新低。

普華永道全球、中國內地及香港地區ＴＭＴ行業主管合伙人周偉然在接受《經濟通通訊社》

電話採訪時表示，雖然一季度私募及創投的投資數量環比有所反彈，但上半年整體來看，私募創

投市場仍然在低位運行，大額優質項目缺乏是導致投資金額下降的主要因素。不過，也要看到積

極的因素，國家減稅降費、擴大開放、鼓勵科技創新等政策的持續刺激，特別是科創板企業高估

值上市，令投資者對「硬科技」企業高看一線。未來短期內，得益於早前出台的創投稅收優惠、

小微企業普惠性稅收減免等利好政策，ＴＭＴ行業的投資數量有望回升，進一步帶動投資金額的

回暖。



＊有變現能力的企業受資金追捧＊



在ＴＭＴ四大子行業中，上半年互聯網行業投資金額穩居榜首，其中網絡教育、網絡服務表

現亮眼；科技行業投資數量最多，ＩＴ服務、半導體、電子及光電設備等細分領域的投資數量持

續上升，成為這段時間的投資熱點；通信行業投資持續低迷，投資總額為１﹒０３億美元，為過

去三年來最低點；娛樂傳媒行業自２０１８年監管趨嚴，市場投資活躍度明顯下降，上半年投資

數量共１１５起，已經連續三個半年度持續下滑，投資總額為５﹒４４億美元。

周偉然認為，隨著流量紅利和創新科技落地的時代過去，目前投資者追捧的是有實際的落地

產品的科創企業。具體來說，有三點要素：一是要有服務和產品落地，或是已經落地的方案；二

是要與產業鏈上下游的企業有良好關係，比如說有股權或是業務合作關係，有變現的流量用戶群

；三是企業擁有優秀的團隊，能夠為企業提供好的商業模式、維持好政府和投資者關係。



＊Ａ股ＩＰＯ成受青睞投資退出途徑＊



在私募創投市場低迷的同時，上半年投資退出數量亦陷入低谷。普華永道數據顯示，上半年

國內共計發生１３４起投資退出，環比下降４４％。不過，今年以來，作為主要退出途徑之一的

Ａ股ＩＰＯ嚴審的局勢有所鬆動，科創板上市企業估值高具有吸引力。對比來看，今年以來港股

ＩＰＯ的數量和發行價均出現下滑，美股估值水平容易受到中美貿易摩擦影響。因此，Ａ股

ＩＰＯ目前更受企業青睞。

中證監副主席李超日前亦提及，要加快創業板改革並實行註冊制、同時深化新三板改革。周

偉然指，如果中國市場成功實行註冊制，則能令到更多企業藉助資本市場拓展業務。在這一方面

香港市場也十分積極，允許同股不同權公司上市，這對於ＴＭＴ公司來講也十分具有吸引力，可

見目前中港兩地都在為科創企業提供很好的融資環境。

