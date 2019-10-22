《經濟通通訊社２２日專訊》中國外交部發言人華春瑩２２日表示，正如中方多次指出的，
對於中美這兩個經濟規模如此龐大、相互依存如此身深厚的國家，要彼此「脫勾」和「關門」，
既不理智，也不現實，簡直就是天方夜譚。與中國「脫勾」就是與機遇脫勾，與未來脫勾。中方
相信對於這個道理，美方是清楚的。
她重申，開放融合是正確方向，中國正在不斷擴大對包括美國在內所有國家的開放，同時也
希望美國對於中國敞開大門，減少各種不合理的限制，這符合中美雙方的利益，也符合世界的期
待。（ｃａ）
22/10/2019 16:29
【貿易開戰】外交部回應中美關係：彼此「脫勾」既不理智也不現實
《經濟通通訊社２２日專訊》中國外交部發言人華春瑩２２日表示，正如中方多次指出的，
對於中美這兩個經濟規模如此龐大、相互依存如此身深厚的國家，要彼此「脫勾」和「關門」，
既不理智，也不現實，簡直就是天方夜譚。與中國「脫勾」就是與機遇脫勾，與未來脫勾。中方
相信對於這個道理，美方是清楚的。
她重申，開放融合是正確方向，中國正在不斷擴大對包括美國在內所有國家的開放，同時也
希望美國對於中國敞開大門，減少各種不合理的限制，這符合中美雙方的利益，也符合世界的期
待。（ｃａ）
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