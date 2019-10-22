【貿易開戰】商務部：美將對華三千億美元徵稅清單產品啟排除程序

《經濟通通訊社２２日專訊》據商務部網站消息，美商務部日前發布公告，稱將自１０月

３１日起對中國３０００億美元加徵關稅清單產品啟動排除程序。自２０１９年１０月３１日至

２０２０年１月３１日，美國利害關係方可向美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）提出排除申請，

需要提供的信息包括有關產品的可替代性、是否被徵收過反傾銷反補貼稅、是否具有重要戰略意

義或與中國製造２０２５等產業政策相關等。如果排除申請得到批準，自２０１９年９月１日起

已經加徵的關稅可以追溯返還。（ｃａ）

