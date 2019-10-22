《經濟通通訊社２２日專訊》據商務部網站消息，美商務部日前發布公告，稱將自１０月
３１日起對中國３０００億美元加徵關稅清單產品啟動排除程序。自２０１９年１０月３１日至
２０２０年１月３１日，美國利害關係方可向美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）提出排除申請，
需要提供的信息包括有關產品的可替代性、是否被徵收過反傾銷反補貼稅、是否具有重要戰略意
義或與中國製造２０２５等產業政策相關等。如果排除申請得到批準，自２０１９年９月１日起
已經加徵的關稅可以追溯返還。（ｃａ）
22/10/2019 17:30
【貿易開戰】商務部：美將對華三千億美元徵稅清單產品啟排除程序
《經濟通通訊社２２日專訊》據商務部網站消息，美商務部日前發布公告，稱將自１０月
３１日起對中國３０００億美元加徵關稅清單產品啟動排除程序。自２０１９年１０月３１日至
２０２０年１月３１日，美國利害關係方可向美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）提出排除申請，
需要提供的信息包括有關產品的可替代性、是否被徵收過反傾銷反補貼稅、是否具有重要戰略意
義或與中國製造２０２５等產業政策相關等。如果排除申請得到批準，自２０１９年９月１日起
已經加徵的關稅可以追溯返還。（ｃａ）
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