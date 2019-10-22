【ＦＯＣＵＳ】清算大限至，慎防Ｐ２Ｐ

【ＦＯＣＵＳ】內地Ｐ２Ｐ網貸行業日漸凋零的春秋大夢，因５１信用卡（０２０５１）周

一（２１日）午後突現閃崩，再添晴天霹靂；而２０１４年起連續５年獲寫入《政府工作報告》

、今年卻未見其影的「互聯網金融」，更從風投寵兒一夜之間淪為業界爭相「割席」的對象。

從最高層對「互金行業」的口風漸轉，到７月傳出平安（０２３１８）旗下陸金所計劃退出

Ｐ２Ｐ業務，再到兩高（最高法、最高檢）等最新發文稱「非法放貸以非法經營罪定罪處罰」

－－野蠻生長的網貸行業迎來清算大限之際，防盜防騙之餘，慎防Ｐ２Ｐ。



＊最高法發文，年息逾３６％或涉非法經營＊



中國最大的線上信用卡管理平台、金融科技獨角獸、港股通標的……頂著諸多光環的５１信

用卡，突遭逾百警察登門杭州總部調查的消息，觸發港股股價周一午後一度急插近５９％，並於

１３時５０分緊急停牌。

公司創始人兼總裁孫海濤周二（２２日）就「暴力催款」公開道歉，但仍未阻事件繼續發酵

，其附屬中彩網通（０８０７１）和二股東新湖中寶（滬：６００２０８）周二早市續分別跌逾

５％和２％；最高法、最高檢、公安部、司法部更無巧不成書地發布意見，明確自周一起，以單

次實際年利率逾３６％的非法放貸為基準，按「非法經營罪」定罪處罰。

據５１信用卡半年報，公司最大的收入來源為「信貸撮合及服務費（即Ｐ２Ｐ）」，佔比達

５７﹒４％，上半年信貸撮合總規模逾１３８億元；平台資金來源方面，逾６５％為個人投資者

。儘管孫海濤強調，旗下Ｐ２Ｐ產品「５１人品」運轉正常，但經此一役，此核心業務會否元氣

大傷（包括投資者基礎萎縮、違約數量增加、融資成本上升），觀察復牌後股價表現或能窺得一

二。



＊陸金所早下「沉船」，風險出清料續有來＊



事實上，早在５１信用卡遭警方調查曝光前，網貸（Ｐ２Ｐ）行業迎來清算時刻早有端倪。

自２０１４年政府工作報告首次寫入「互聯網金融」５個字，官方定調已從當年的「健康發展」

、次年的「異軍突起」，逐漸轉向至２０１６年「規範發展」、２０１７年「警惕風險」、

２０１８年「健全監管」；２０１９年未再提及。

而平安旗下陸金所７月傳出退出Ｐ２Ｐ業務的消息，大有不立危牆、早下「沉船」之意。據

「網貸之家」統計，截至９月，內地網貸平台已跌穿２０１５年高峰時約２６００家的四分一，

錄６４６家；行業總成交量按月再跌１０﹒６％至僅６９７億元，綜合收益率亦錄近一年最低。

銀保監周一（２１日）最新指，正與有關部門研究制定網貸機構向小貸機構轉型的方案；加

上早前央媽透露，將在２０２０年上半年基本完成網貸領域存量風險化解，換言之，５１閃崩事

件恐只是內地Ｐ２Ｐ風險集中出清期的開始。花旗早前就預測，最終將只有約５０家公司能夠存

活下來。

鑒於目前網貸平台累計貸款餘額約８２４２億元（其中問題平台餘額佔２１４３億），對實

體經濟的影響或有限，但對商業銀行、債市、房地產、消費等領域的溢出效應仍不容忽視。普通

人想保住自己的錢袋，正如網絡熱傳，「不要把過去靠運氣賺來的錢，在這幾年靠本事給虧沒了

」，防盜防騙之餘，慎防Ｐ２Ｐ。

