《匯市縱橫－蕭啟洪》峰迴路轉、英國何時如何脫？

《匯市縱橫》一葉知秋，大家都開始感覺到一早一晚的涼意。本來秋天是浪漫、多愁善感的

季節。筆者總把秋天跟黃葉遍地，獨個兒坐在路邊的咖啡廳，喝著濃濃的咖啡，悠閒地思考著人

生哲理的畫面連在一起。現在要找到一間街旁咖啡廳不難，但要有幸不用嗅到那大殺風景的煙硝

味道，還得要碰碰運氣。眼前香港社會運動持續，不知何時能結束，確實為這秋天添上幾分無奈

！

但我們原來並不孤獨，最近國際也熱騰騰的，西班牙、英國、智利等等國家一一發生類似香

港的示威事件。說到英國的示威，縱然激烈但相對於政壇的變化更令人屏著呼吸，峰迴路轉。

打從２０１６年約翰遜處心積慮成功推動英國公投「脫歐」（請參閱７月末的文章「成功男

人背後的男人」），醒目的卡梅倫公投失敗後立刻請辭，留下了爛攤子給文翠珊。文通過兩年多

的努力與歐盟達成了協議，但回到英國還是碰得焦頭爛額，最終以辭職收場。滿心歡喜及成竹在

胸的約翰遜重回政壇並奪得他夢寐以求的首相寶座。在他得力助手，「脫歐」功臣

Ｃｕｍｍｉｎｇｓ襄助下，約翰遜充滿信心地欲帶領英國在短時間內「脫歐」。



＊「脫歐」已成英國政壇的鬥爭＊



本來的如意算盤是先暫停國會，讓英國無決議「脫歐」，然後他再收拾殘局。但他的保守黨

同僚有２１人叛變和在野黨聯手，火速立法通過「班恩法案」（Ｂｅｎｎ Ａｃｔ），也就是無

協議「脫歐」法案，規定約翰遜必須在１０月１９日之前達成「脫歐」協議，或取得國會同意無

協議「脫歐」，若兩者都辦不到，就必須致函歐盟請求將「脫歐」期限自１０月３１日延長至明

年１月３１日。班恩法案立法後，最高法院裁定關閉國會違法。

約翰遜在歐洲面對內部動亂不欲再添加麻煩的前提下，先下一城，成功在限期之前跟歐盟達

成新協議，並在剛過去的周六（１９日，超級星期六）嘗試闖關。不料，你有張良計，我有過牆

梯，前保守黨議員萊特溫（Ｏｌｉｖｅｒ Ｌｅｔｗｉｎ）提出了修正動議，容許擱置新版「脫

歐」協議，直到相關施行立法通過才放行。約翰遜在無計可施下根據班恩法案只得向歐盟申請延

期。但約翰遜仍相信歐盟同意延期的機會不大，並有信心相信法案能短期內通過國會。

筆者並沒有約翰遜的信心。現在「脫歐」問題已經不是英國跟歐盟之間的角力，而是英國政

壇的鬥爭。在野黨（工黨、北愛統一黨、蘇格蘭民族黨等）的意願要麼是留歐，要麼是想保守黨

下台，要他們同意法案，確實有點難度。因此，現在最可能的結果是成功推後「脫歐」死線，重

新推動第二次公投，或解散國會重新選舉，希望通過全民再投票╱選舉推翻「脫歐」決定。究竟

英國何時及如何「脫歐」還是存在很多變數。



＊本周策略＊



黃金：早前建議於每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５８０，止蝕１４５０。



澳元：上周建議候高於０﹒６８２０沽出澳元兌美元已成交，目標０﹒６６２０，止蝕

０﹒６９２０。



歐元：本周建議候高於１﹒１２２０沽出歐元兌美元，目標１﹒１０２０，止蝕１﹒１３２０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

