【企業盈警】首灃控股（０１７０３）料中期虧損增不少於４０％

《經濟通通訊社２２日專訊》首灃控股（０１７０３）發盈警，料截至９月３０日止中期虧

損將較去年同期增加不少於４０％。

該集團指，季節因素，過去３個年度中期均虧損，故不足以顯示全年業績，而預期虧損增加

主因乃歸因採納香港財務報告準則第１６號「租賃」，取代香港會計準則第１７號「租賃」的影

響，令於損益表中錄得較高的開支。

此外，該集團於期內開設兩間新酒樓，並招致相關初期成本，加上酒樓所在商場及商業大廈

臨時變動及縮短營業時間，使收益依然較去年同期有所減少。（ｗｈ）

