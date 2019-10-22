《經濟通通訊社２２日專訊》首灃控股（０１７０３）發盈警，料截至９月３０日止中期虧
損將較去年同期增加不少於４０％。
該集團指，季節因素，過去３個年度中期均虧損，故不足以顯示全年業績，而預期虧損增加
主因乃歸因採納香港財務報告準則第１６號「租賃」，取代香港會計準則第１７號「租賃」的影
響，令於損益表中錄得較高的開支。
此外，該集團於期內開設兩間新酒樓，並招致相關初期成本，加上酒樓所在商場及商業大廈
臨時變動及縮短營業時間，使收益依然較去年同期有所減少。（ｗｈ）
22/10/2019 07:53
【企業盈警】首灃控股（０１７０３）料中期虧損增不少於４０％
《經濟通通訊社２２日專訊》首灃控股（０１７０３）發盈警，料截至９月３０日止中期虧
損將較去年同期增加不少於４０％。
該集團指，季節因素，過去３個年度中期均虧損，故不足以顯示全年業績，而預期虧損增加
主因乃歸因採納香港財務報告準則第１６號「租賃」，取代香港會計準則第１７號「租賃」的影
響，令於損益表中錄得較高的開支。
此外，該集團於期內開設兩間新酒樓，並招致相關初期成本，加上酒樓所在商場及商業大廈
臨時變動及縮短營業時間，使收益依然較去年同期有所減少。（ｗｈ）
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