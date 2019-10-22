友川（０１３２３）折讓近一成二發行２﹒５億新股，籌逾１億元

《經濟通通訊社２２日專訊》友川集團（０１３２３）公布，以每股０﹒４６元配售最多２

﹒５億股新股，集資約１﹒１５億元。

每股配售價較昨日收市價０﹒５２元折讓約１１﹒８８％，而該批新股佔擴大後股本約

９﹒０６％。該集團指配售所得款項淨額擬用於償還所發行可換股債券及為潛在收購

Ａｌｐｈａ Ｙｏｕｔｈ餘下８０％股權提供資金，將提供額外資金以減少債務，改善資產負債

比率。有關股份將配售予不少於６名獨立第三者。（ｗｈ）

