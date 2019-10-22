《經濟通通訊社２２日專訊》騰訊控股（００７００）落實，將持有手遊商
ＳＵＰＥＲＣＥＬＬ ８１﹒４％股權的財團所發４０００萬元（美元．下同）可換股債券轉換
為４﹒４萬股財團股份，於財團的可投票股份權益由５０％增加至５１﹒２％，變相增持
ＳＵＰＥＲＣＥＬＬ。
該集團指換股讓其能更有經濟效益為財團債務提供融資，亦令財團財務業績、資產及負債將
併入財務報表，成為其附屬公司。該集團指有關財團於過去兩個年度均虧損，去年度虧損擴大至
約５﹒３６億元，而於去年底淨資產約３８﹒９７億元。（ｗｈ）
22/10/2019 08:00
騰訊（７００）４０００萬美元間接增持ＳＵＰＥＲＣＥＬＬ股權
《經濟通通訊社２２日專訊》騰訊控股（００７００）落實，將持有手遊商
ＳＵＰＥＲＣＥＬＬ ８１﹒４％股權的財團所發４０００萬元（美元．下同）可換股債券轉換
為４﹒４萬股財團股份，於財團的可投票股份權益由５０％增加至５１﹒２％，變相增持
ＳＵＰＥＲＣＥＬＬ。
該集團指換股讓其能更有經濟效益為財團債務提供融資，亦令財團財務業績、資產及負債將
併入財務報表，成為其附屬公司。該集團指有關財團於過去兩個年度均虧損，去年度虧損擴大至
約５﹒３６億元，而於去年底淨資產約３８﹒９７億元。（ｗｈ）
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