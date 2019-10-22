【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５﹒９億人幣，買建行港交所沽招行騰訊

《經濟通通訊社２２日專訊》港股昨日（２１日）窄幅上落，市場關注本月尾美國議息結果

，而英國「脫歐」國會投票進展，投資者表現謹慎。港股全日在２６６５８至２６８１８之間波

動，最終收報２６７２５點微升６點。

按額度計算，北水全日淨流入５﹒８８億元人民幣減少約一半。北水淨買入最多的個股依次

是建設銀行（００９３９）、港交所（００３８８）、華潤啤酒（００２９１）；淨賣出最多的

依次是招商銀行（０３９６８）、騰訊控股（００７００）、舜宇光學（０２３８２）。

主板成交６３７﹒４８億元減少逾１７％，其中港股通成交９０﹒８４億元，佔總成交

１４﹒２％。



＊大昌行獲私有化，北水趁高沽出＊



北水繼續買賣內銀股，分別力吸建行及勁沽招行，淨流入及淨流出資金分別為２﹒７億元及

３﹒２億元。兩股分別收升０﹒１６％報６﹒２７元，以及跌０﹒９２％報３７﹒６元。兩公司

均將於本月３０日公布季度業績。

滬深港通批准納入同股不同權股份，市場料港交所（００３８８）最受惠，吸引更多企業以

此架構形式在港上市。港交所全日獲北水淨買入高達１﹒６億元，股價收升１﹒８５％，報

２４２﹒６元。

大昌行（０１８２８）公布獲母公司中信股份（００２６７）提出以每股３﹒７元私有化，

全日股價抽升３０﹒８６％報３﹒５２元，北水趁高沽出，淨流出達７３４５萬元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ２．７０

港交所 （００３８８） １．６０

華潤啤酒（００２９１） ０．８４

融創中國（０１９１８） ０．７９

中國人壽（０２６２８） ０．４０



淨沽出最多港股：

招商銀行（０３９６８） －３．２３

騰訊控股（００７００） －３．０４

舜宇光學（０２３８２） －１．０７

大昌行 （０１８２８） －０．７３

中國神華（０１０８８） －０．６３

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（ｅｃ）

