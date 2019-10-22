《日入而息》政府推２０億紓困措施，上月通脹回落，港股升６０點

《今天重點》﹡政府推６個月商用車燃料補貼等三措施，涉２０億元；邱騰華指正與旅發局

等商討，冀盡快推方案幫助旅遊業；陳茂波料多輪紓困措施有助提振經濟

２％

﹡本港９月整體通脹率回落至３﹒２％，低於預期

﹡張建宗稱促台方別以政治凌駕法治；蔡英文稱港府放棄管轄權不負責任，會

讓各國政府頭痛；陸委會表示致函港府要求同意台方檢警赴港押解陳同佳



《即日市況》﹡港府擬推新紓困措施，恆指升６０點收報２６７８６，成交７５２億



《深滬股市》﹡尾市突轉好滬指收升０﹒５％，創業板指更漲１﹒４％



《美元匯價》﹡美匯只宜在９７﹒１附近輕倉博反彈；歐元最新報１﹒１１３８╱４２，日

圓最新報１０８﹒５８╱６０



《公司業績》﹡神州控股（００８６１）附屬神州數碼首三季賺１﹒９億元民人民幣，跌三

成六

﹡三一國際（００６３１）第三季純利按年增長５５﹒３％

﹡大明國際（０１０９０）第三季純利按年跌２﹒７％

﹡海螺水泥（００９１４）第三季淨利按年升１５％至２３８﹒２億元人民幣



《公司資訊》﹡Ｂｅｎｇ Ｓｏｏｎ（０１９８７）招股，入場費約２８２８元

﹡長沙遠大擬籌最多１５﹒２億元，引中聯重科等三基投

﹡雲南建投混凝土（０１８４７）首日５４５９萬孖展，輕微超購

﹡中昌國際（００８５９）今早起短暫停止股份買賣

﹡元力控股（０１９３３）與北控智科在物聯網領域戰略合作

﹡信置（０００８３）等長沙灣地王獲准建１１幢住宅

﹡王亞華辭任通達集團（００６９８）副主席，其子王雄文接任

﹡５１信用卡（０２０５１）否認非法盜取信息，午後復牌

﹡弘浩（０８３７５）向廣西北海工業園提交意向書，提議生產半導體

﹡浩德（０８１４９）附屬以２２４０萬元收購日本熊本市物業收租

﹡智昇集團（０８３７０）以３７２０萬元收購數據中心業務

﹡港交所（００３８８）巴曙松稱明年中國經濟增長可能在６％或以下

﹡新灃（０１２２３）增持重慶市商用綜合樓項目，涉資４０４９萬元

﹡億仕登（０１６５６）附屬完成自願清盤，不會對業績構成重大影響

﹡鐵貨（０１０２９）首９個月Ｋ＆Ｓ礦場產能增加１０﹒５％

﹡歐舒丹（００９７３）第二財季按報告匯率計銷售淨額按年升２５﹒５％

﹡晶門科技（０２８７８）與華大九天訂立ＥＤＡ工具使用權協議，為期兩年

﹡佳明（０１２７１）青衣項目最快本周開價，主力推售一兩房單位



《國企紅籌》﹡中興（００７６３）獲中證監批准發行６﹒８７億股Ａ股

﹡中國建築（０３３１１）首九月營業額按年升６﹒１８％

﹡中國鐵建（０１１８６）今年首九個月新簽合同額按年升２５％

﹡石藥集團（０１０９３）抗腫瘤納米藥物獲臨床許可



《神州民企》﹡復星醫藥（０２１９６）心血管藥物廠房獲上海ＧＭＰ認證



《中國要聞》﹡商務部表示上周豬肉價格環比漲８﹒６％，升幅收窄；美將對華３０００億

美元徵稅清單產品啟排除程序

﹡工信部表示至９月底２９０萬人次辦成「攜號轉網」；首三季三電信企業和

鐵塔固投同比增１０％；首三季清償拖欠民企中小企帳款逾４８００億；首

三季新設民企超過５００萬戶，增近１０％；做好「５Ｇ＋工業互聯網」相

關工作；密切關注美「實體清單」，採取適當措施

﹡北京住宅設計規範：最小面積２４平米樓高四層設電梯

﹡華夏黃金ＥＴＦ及聯接基金獲批

﹡蔡奇稱推動城市副中心和廊坊北三縣協同發展

﹡浙商銀行申購或遭延期，本周新股申購壓力驟降

﹡交銀金研表示內地房企四季度銷售數據或有改善

﹡深圳全面應用標定地價：安居房地價為市場地價３０％

﹡銀證料全年房地產銷售額同比增６％至８％

﹡上海市長李強會見匯豐安聯等外企，冀進一步加強合作

﹡日本經濟學者表示中日經貿合作為世界經濟增長作貢獻

﹡外交部副部長表示中國沒動盪沒飢餓是世界上最安全國家；外交部回應中美

關係：彼此「脫勾」既不理智也不現實；對美方長臂管轄行徑堅決反對，更

不感興趣

﹡發改委表示能源局同意２４個增量配電業務改革試點項目

﹡中證監表示對公募基金常規產品實施分類註冊

﹡內地首三季鐵路貨物發送量增６％，旅客發送量增９％

﹡科前生物及芯源微通過科創板上市審核

﹡三大期貨交易所換帥，大商所總經理王鳳海調任上期所

﹡兩滬國企擬聯合重組，上海信投交由聯和投資管理

﹡上海首三季度ＧＤＰ增６％，遜於全國平均水平

﹡廣州首三季ＧＤＰ增６﹒９％，高於全國水平

﹡李偉傑稱內房股仍有上升空間，趁低吸納博反彈１０％

﹡內地知名私募基金經理８億元炒幣帳戶被平台無故註銷

﹡人行２５００億逆回購利率持平，三日投放３３００億；人行廣州表示廣東

個人房貸利率不低於相應期限ＬＰＲ

﹡中紀委表示工信部裝備工業司原司長李東被開除黨籍公職

﹡５１信用卡總裁向受害借款人道歉：對收數公司欠監督

﹡積極推動解禁，華為上季遊說開支逾１４００萬創新高；華為３０億人幣中

期票據今日正式發行

﹡外交部副部長表示不贊成美國動不動就揮舞關稅大棒

﹡回應政客質疑，明晟：納Ａ股非基於內在價值主觀判斷

﹡美國商務部公布對華不銹鋼啤酒桶雙反案終裁

﹡學者表示美徵關稅若達２４％閾值，對就業衝擊迅速顯露

﹡中證監表示逐步提升中長期資金入市比例

﹡據報內地發今年第三批原油進口配額１２９０萬噸

﹡首九月內地信保承保額逾４５００億美元

﹡內地發布關於民用航空發動機、大型客機等稅收政策

﹡上海銀行獲批發行２００億元人民幣二級資本債



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１１２５８﹒６６點



《其他消息》﹡政府宣布改組自資專上教育委員會，張炳良續任主席

﹡政府推６個月商用車燃料補貼等三措施，涉２０億元

﹡邱騰華稱正與旅發局等商討，冀盡快推方案幫助旅遊業

﹡陳茂波料多輪紓困措施有助提振經濟２％

﹡本港９月整體通脹率回落至３﹒２％，低於預期

﹡調查指本港年輕人著重短期財務儲蓄，平均規劃退休年齡為４２歲

﹡鰂魚涌長華工廈再錄兩收購涉億半，太古地產已申強拍

﹡深股通額度全日用１﹒２億元；滬股通額度全日用６﹒８億元，陸股通淨

流入近３億

﹡美國銀行即日起不再用「美銀美林」品牌；美銀宣更新品牌，美國銀行將

成為原美銀美林業務主品牌

﹡三星手機存指紋識別漏洞，中國銀行暫停指紋登入

﹡匯豐調查指八成本港投資者及發行人重視ＥＳＧ問題

﹡東京中央拍賣表示正與美國拍賣及藝術品公司洽談收購合併



《修例風暴》﹡毛漢稱鄧炳強致電道歉，不接受在場人士是示威者說法

﹡張建宗解釋向前看：讓監警會有時間、空間調查７２１

﹡莊太量表示近期社會情況或令港人對經濟前景有所顧慮

﹡陳肇始稱催淚煙擴散範圍有限，路邊空氣監測未見異常

﹡蓬佩奧稱中國因香港問題對美企實施報復是不恰當

﹡張建宗稱促台方別以政治凌駕法治

﹡蔡英文稱港府放棄管轄權不負責任，會讓各國政府頭痛

﹡禁止公眾查閱選民登記冊，警察隊員佐級協會上訴得直

﹡受社會事件影響，新地取消公益垂直跑賽事

﹡陸委會表示致函港府要求同意台方檢警赴港押解陳同佳

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