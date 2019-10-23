【新股上市】春城熱力暗盤開２﹒７９元，高招股價近１９％

《經濟通通訊社２３日專訊》春城熱力（０１８５３）明日（２４日）在主板掛牌，今日於

輝立暗盤交易系統，開市價２﹒７９元，較招股價２﹒３５元高出逾１８﹒７％，每手２５００

股，不計手續費賺１１００元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報２﹒５元較招股價高６﹒３８％。該股目前在

富途暗盤交易系統則報２﹒５３元，高招股價７﹒６６％。（ａｌ）

