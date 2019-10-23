【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２３日專訊》上市公司每當派息、派送紅股及權證、供股等，為紀錄合資格

股東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加

大，投資應加以留意。

信和置業（０００８３）派末期息４１仙，可以股代息，將於下周一（２８日）除淨。盈富

基金（０２８００）日前公布將派發末期息，股息待定，將於下周四（３１日）。「食息一族」

均要留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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中海重工（００６５１） 四十合一 ２９╱１０ － －

大凌集團（００２１１） 五股送一份 ４╱１１ ６╱１１－７╱１１ １９╱１１

２０２０年認股證

中播控股（００４７１） 二十合一 １２╱１１ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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信和置業 （０００８３） 末期息４１仙，可以股代息 ２８╱１０

新鴻基地產 （０００１６） 末期息３﹒７元 １１╱１１

新世界發展 （０００１７） 末期息３７仙 ２１╱１１

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