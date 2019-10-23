【新股掛牌】快餐帝國一度炒高上市價２倍，最終倒跌收低１仙

《經濟通通訊社２３日專訊》快餐帝國（０１８４３）今日首掛牌，收報０﹒６１元，比上
市價０﹒６２元低出１仙或１﹒６％，每手４０００股計，不考慮交易費用，帳面蝕４０元。
該股掛牌後異常波動，開報１﹒１９元，未幾見１﹒８７元，較上市價高出２倍，惟瞬即回
吐至上市價水平橫行，尾市最低見０﹒５７元。
該股全日成交約５﹒７４億股，涉資４﹒７４億元。（ｅｃ）
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