  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/10/2019 16:12

【新股掛牌】快餐帝國一度炒高上市價２倍，最終倒跌收低１仙

　　《經濟通通訊社２３日專訊》快餐帝國（０１８４３）今日首掛牌，收報０﹒６１元，比上
市價０﹒６２元低出１仙或１﹒６％，每手４０００股計，不考慮交易費用，帳面蝕４０元。
　　該股掛牌後異常波動，開報１﹒１９元，未幾見１﹒８７元，較上市價高出２倍，惟瞬即回
吐至上市價水平橫行，尾市最低見０﹒５７元。
　　該股全日成交約５﹒７４億股，涉資４﹒７４億元。（ｅｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
香港政情23/10/2019
【紓困措施】政府派億元予旅行社 每間上限6萬元
FOCUS23/10/2019
【FOCUS】台灣「開波」掀雙風眼 陳同佳「承擔」港府堪鑑
生財有道23/10/2019
《開市Good Morning》黃麗幗料內銀首三季業績有改善
中國故事23/10/2019
【科創季結】首批新股「爆炒後陰跌」僅一股持續升 賺錢力沒改善
生財有道23/10/2019
【乍暖還寒】放寬按保令二手交投回勇 發展商加碼推售氣氛轉熱
中國故事23/10/2019
【烏鎮大會】世界互聯網大會閉幕 參展人數逾10萬創歷屆之最
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金