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23/10/2019 08:53

【企業盈警】陸慶娛樂（８０５２）料首三季盈轉虧約１７００萬元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》陸慶娛樂（０８０５２）於上日（２２日）發盈警，預計截至
今九月底止首三季錄得約１７００萬元虧損，而２０１８年同期則錄得純利為１４８萬元。
　　該公司董事會認為由盈轉虧原因有：一，珠海市新營運的會所業務（其名為「Ｃｌｕｂ　
Ｃｕｂｉｃ珠海」今年８月底開始營業）的開業前及新創成本；二，由於內地遊客人數減少；三
，香港持續不斷的社會事件令消費意欲疲弱，導致「六小館ＳＩＸＡ」的銷售表現未如理想。
　　該公司將於１１月中旬公布業績。（ｋｓ）

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