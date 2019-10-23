《經濟通通訊社２３日專訊》陸慶娛樂（０８０５２）於上日（２２日）發盈警，預計截至
今九月底止首三季錄得約１７００萬元虧損，而２０１８年同期則錄得純利為１４８萬元。
該公司董事會認為由盈轉虧原因有：一，珠海市新營運的會所業務（其名為「Ｃｌｕｂ
Ｃｕｂｉｃ珠海」今年８月底開始營業）的開業前及新創成本；二，由於內地遊客人數減少；三
，香港持續不斷的社會事件令消費意欲疲弱，導致「六小館ＳＩＸＡ」的銷售表現未如理想。
該公司將於１１月中旬公布業績。（ｋｓ）
23/10/2019 08:53
【企業盈警】陸慶娛樂（８０５２）料首三季盈轉虧約１７００萬元
《經濟通通訊社２３日專訊》陸慶娛樂（０８０５２）於上日（２２日）發盈警，預計截至
今九月底止首三季錄得約１７００萬元虧損，而２０１８年同期則錄得純利為１４８萬元。
該公司董事會認為由盈轉虧原因有：一，珠海市新營運的會所業務（其名為「Ｃｌｕｂ
Ｃｕｂｉｃ珠海」今年８月底開始營業）的開業前及新創成本；二，由於內地遊客人數減少；三
，香港持續不斷的社會事件令消費意欲疲弱，導致「六小館ＳＩＸＡ」的銷售表現未如理想。
該公司將於１１月中旬公布業績。（ｋｓ）
|國際動態23/10/2019
杜魯多連任 惟失29議席需組聯合政府
|生財有道22/10/2019
陳茂波：財政預算案及三輪紓困措施料提振經濟2%
|FOCUS22/10/2019
【FOCUS】清算大限至 慎防P2P
|生財有道22/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：潤地高位有貨可繼續持有
|中國故事22/10/2019
【烏鎮大會】上半年TMT投資額創三年新低 「硬科技」企業獲捧
|國際動態22/10/2019
【加國大選】乏單一議題選情混亂 杜魯多爭連任難穩贏
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰