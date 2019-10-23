【新股上市】向中國際暗盤開報１﹒８７元，高招股價４６％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國駕駛培訓服務供應商－－向中國際（０１８７１）明日（

２４日）於主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統開報１﹒８７元，較上市價１﹒２８元高出

４６％，每手４０００股，不計手續費賺２３６０元。輝立現時報１﹒５７元，升２２﹒７％。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒８元，高上市價４０﹒６％，而在富途暗

盤交易系統則報１﹒９元，較上市價高４８﹒４％。（ｊｔ）

