【新股上市】向中國際暗盤開報１﹒８７元，高招股價４６％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國駕駛培訓服務供應商－－向中國際（０１８７１）明日（
２４日）於主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統開報１﹒８７元，較上市價１﹒２８元高出
４６％，每手４０００股，不計手續費賺２３６０元。輝立現時報１﹒５７元，升２２﹒７％。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒８元，高上市價４０﹒６％，而在富途暗
盤交易系統則報１﹒９元，較上市價高４８﹒４％。（ｊｔ）
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