  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/10/2019 17:09

《盤後部署》港股料繼續窄幅上落，大幅度調整機會不大

　　《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚（２２日）多間美企公布業績，表現好壞參半，三大指數
收市偏軟。港股今早亦受累低開１４點，報２６７７１點。據英國《金融時報》報道，中央政府
計劃在明年３月前撤換特首林鄭月娥，恆指微升後掉頭直插，最多挫２９４點，低見２６４９１
點。其後港股維持跌幅，最終收報２６５６６點，跌２１９點或０﹒８２％，十天線
（２６５３５點）失而復得。主板成交６８１﹒１１億元，按日跌逾９％。
　　國企指數報１０４５１點，跌７５點或０﹒７１％。
　　Ａ股方面，上證綜指收報２９４１點，跌１２點或０﹒４３％。深成指收報９５６７點，跌
７４點或０﹒７７％％，兩市全日成交約３６８３億人民幣。

＊經濟增長收縮持續恐影響投資者情緒＊

　　據英國《金融時報》報道，中央有意於明年３月全國人民代表大會前撤換特首林鄭月娥，臨
時特首將會接替林鄭餘下任期至２０２２年。由於《基本法》就特首署任安排和出缺後如何產生
新特首有明確規定，所以若真要於半年內進行補選特首，市埸皆認為此舉不可能實現。不過，若
中央有意在此時間段內更換特首，即使依法按程序作補選，當中過程亦會惹來社會及國際爭議，
最終或令本港政局更混亂，因此投資者不用過份擔憂會加劇本港政治風暴。
　　另外，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）亦下調今明兩年的亞洲經濟增長預測，分別預料
２０１９年亞洲經濟增速為５％，較４月預期下調０﹒４％；明年亞洲經濟增速為５﹒１％，較
４月預期下調０﹒３％。
　　ＩＭＦ又預料，中國今年經濟增速將放緩至６﹒１％，亦預料明年將「破六」、進一步降至
５﹒８％。至於本港經濟增速今明兩年料分別為０﹒３％及１﹒５％，均較此前的預測為低。此
預測顯現亞太地區的經濟將會進一步放緩，雖仍能維持增長，但增速卻會相當緩慢，而經濟增長
衰退的憂慮恐會持續影響投資者情緒。

＊港股短線下行壓力大，廿天線見支持＊

　　由於聯儲局月底快將議息，而聯儲局各成員對減息態度仍走兩極，令大市短期持續走向窄幅
上落局面的主要因素之一。另外，市場缺乏利好消息支持港股，尤其大市成交連續五日不足
８００億元，反映投資者態度傾向保守。技術上，恆指保加歷通道頂部雖微微向上，但中軸及底
部卻保持橫行，料上升及下跌的空間不大。此外，港股今日險守十天線，而且ＭＡＣＤ牛差距逐
漸收窄，明日下行機會較大，暫以廿天線（約２６２６０點）作支持。（ｊｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
香港政情23/10/2019
【紓困措施】政府派億元予旅行社 每間上限6萬元
FOCUS23/10/2019
【FOCUS】台灣「開波」掀雙風眼 陳同佳「承擔」港府堪鑑
生財有道23/10/2019
《開市Good Morning》黃麗幗料內銀首三季業績有改善
中國故事23/10/2019
【科創季結】首批新股「爆炒後陰跌」僅一股持續升 賺錢力沒改善
生財有道23/10/2019
【乍暖還寒】放寬按保令二手交投回勇 發展商加碼推售氣氛轉熱
中國故事23/10/2019
【烏鎮大會】世界互聯網大會閉幕 參展人數逾10萬創歷屆之最
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金