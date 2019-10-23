《盤後部署》港股料繼續窄幅上落，大幅度調整機會不大

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚（２２日）多間美企公布業績，表現好壞參半，三大指數

收市偏軟。港股今早亦受累低開１４點，報２６７７１點。據英國《金融時報》報道，中央政府

計劃在明年３月前撤換特首林鄭月娥，恆指微升後掉頭直插，最多挫２９４點，低見２６４９１

點。其後港股維持跌幅，最終收報２６５６６點，跌２１９點或０﹒８２％，十天線

（２６５３５點）失而復得。主板成交６８１﹒１１億元，按日跌逾９％。

國企指數報１０４５１點，跌７５點或０﹒７１％。

Ａ股方面，上證綜指收報２９４１點，跌１２點或０﹒４３％。深成指收報９５６７點，跌

７４點或０﹒７７％％，兩市全日成交約３６８３億人民幣。



＊經濟增長收縮持續恐影響投資者情緒＊



據英國《金融時報》報道，中央有意於明年３月全國人民代表大會前撤換特首林鄭月娥，臨

時特首將會接替林鄭餘下任期至２０２２年。由於《基本法》就特首署任安排和出缺後如何產生

新特首有明確規定，所以若真要於半年內進行補選特首，市埸皆認為此舉不可能實現。不過，若

中央有意在此時間段內更換特首，即使依法按程序作補選，當中過程亦會惹來社會及國際爭議，

最終或令本港政局更混亂，因此投資者不用過份擔憂會加劇本港政治風暴。

另外，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）亦下調今明兩年的亞洲經濟增長預測，分別預料

２０１９年亞洲經濟增速為５％，較４月預期下調０﹒４％；明年亞洲經濟增速為５﹒１％，較

４月預期下調０﹒３％。

ＩＭＦ又預料，中國今年經濟增速將放緩至６﹒１％，亦預料明年將「破六」、進一步降至

５﹒８％。至於本港經濟增速今明兩年料分別為０﹒３％及１﹒５％，均較此前的預測為低。此

預測顯現亞太地區的經濟將會進一步放緩，雖仍能維持增長，但增速卻會相當緩慢，而經濟增長

衰退的憂慮恐會持續影響投資者情緒。



＊港股短線下行壓力大，廿天線見支持＊



由於聯儲局月底快將議息，而聯儲局各成員對減息態度仍走兩極，令大市短期持續走向窄幅

上落局面的主要因素之一。另外，市場缺乏利好消息支持港股，尤其大市成交連續五日不足

８００億元，反映投資者態度傾向保守。技術上，恆指保加歷通道頂部雖微微向上，但中軸及底

部卻保持橫行，料上升及下跌的空間不大。此外，港股今日險守十天線，而且ＭＡＣＤ牛差距逐

漸收窄，明日下行機會較大，暫以廿天線（約２６２６０點）作支持。（ｊｔ）

