《經濟通通訊社２３日專訊》來自英國首相約翰遜辦公室的消息人士表示，如果歐盟同意將
英國脫歐日期推遲到１月，認為讓英國走出脫歐危機的唯一辦法就是舉行大選。
英國下議院否決加快脫歐協議立法審議程序的動議，英國政府將暫停脫歐協議所需的立法進
程，等待歐盟決定是否同意推遲英國脫歐限期。
消息人士稱，國會已經四分五裂，認為公眾必須作出選擇，繼續在約翰遜的領導下完成脫歐
，抑或願意由工黨領導下將時間花費在對脫歐及蘇格蘭問題的兩次公投上面。（ｍｎ）
23/10/2019 08:22
【脫歐協議】傳若歐盟同意脫歐延至１月，英國政府將提前大選
《經濟通通訊社２３日專訊》來自英國首相約翰遜辦公室的消息人士表示，如果歐盟同意將
英國脫歐日期推遲到１月，認為讓英國走出脫歐危機的唯一辦法就是舉行大選。
英國下議院否決加快脫歐協議立法審議程序的動議，英國政府將暫停脫歐協議所需的立法進
程，等待歐盟決定是否同意推遲英國脫歐限期。
消息人士稱，國會已經四分五裂，認為公眾必須作出選擇，繼續在約翰遜的領導下完成脫歐
，抑或願意由工黨領導下將時間花費在對脫歐及蘇格蘭問題的兩次公投上面。（ｍｎ）
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