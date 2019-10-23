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23/10/2019 08:27

《外企業績》麥當勞第三季盈利跌２％遜預期，股價挫５％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》麥當勞第三季盈利遜預期，是兩年來首次，因有關改善餐飲服
務效率及提升分店設備的投資增加。受消息拖累，麥當勞隔夜股價跌５％。
　　季內麥當勞盈利下跌２％至１６﹒１億美元，每股盈利２﹒１１美元，不及市場預期的２﹒
２１美元。收入增長至５４﹒３億美元，略低於預期的５４﹒９億美元。
　　上季美國市場的分店人流錄得倒退，同店銷售增長４﹒８％，市場原預期的５﹒１７％。全
球市場而言，麥當勞同店銷售則勝預期，錄得５﹒９％的增幅。（ｍｎ）

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