《外企動向》ｆｂ延遲推出虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ直至監管問題解決

《經濟通通訊社２３日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ創辦人朱克伯格將向美國國會表示，由於來

自立法監管的阻力愈來愈大，而最初支持虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ項目的公司的支持亦逐漸減弱，將

願意推遲Ｌｉｂｒａ支付網絡聯盟。

朱克伯格在一份準備好的聲明中稱，Ｌｉｂｒａ將改善數百萬人使用銀行系統的方式，並將

擴大美國在金融領域的領導地位。不過除非獲得所有美國監管機構的批准，否則將不會成為啟動

支付系統，並將推遲啟動Ｌｉｂｒａ項目直到解決美國的監管問題。（ｍｎ）

