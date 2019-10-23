《經濟通通訊社２３日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ創辦人朱克伯格將向美國國會表示，由於來
自立法監管的阻力愈來愈大，而最初支持虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ項目的公司的支持亦逐漸減弱，將
願意推遲Ｌｉｂｒａ支付網絡聯盟。
朱克伯格在一份準備好的聲明中稱，Ｌｉｂｒａ將改善數百萬人使用銀行系統的方式，並將
擴大美國在金融領域的領導地位。不過除非獲得所有美國監管機構的批准，否則將不會成為啟動
支付系統，並將推遲啟動Ｌｉｂｒａ項目直到解決美國的監管問題。（ｍｎ）
23/10/2019 09:05
《外企動向》ｆｂ延遲推出虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ直至監管問題解決
《經濟通通訊社２３日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ創辦人朱克伯格將向美國國會表示，由於來
自立法監管的阻力愈來愈大，而最初支持虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ項目的公司的支持亦逐漸減弱，將
願意推遲Ｌｉｂｒａ支付網絡聯盟。
朱克伯格在一份準備好的聲明中稱，Ｌｉｂｒａ將改善數百萬人使用銀行系統的方式，並將
擴大美國在金融領域的領導地位。不過除非獲得所有美國監管機構的批准，否則將不會成為啟動
支付系統，並將推遲啟動Ｌｉｂｒａ項目直到解決美國的監管問題。（ｍｎ）
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