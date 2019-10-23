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23/10/2019 09:48

【貿易開戰】美議員要求聯邦退休基金撤銷投資中國企業

　　《經濟通通訊社２３日專訊》一個由美國兩黨參議員組成的團體再次要求一間聯邦退休基金
撤銷追蹤ＭＳＣＩ指數的決定，因這會令美國的養老金流入中國政府控制的公司。
　　目前中美貿易關係高度緊張，之前有傳美國政府考慮限制美國資金投資中國公司，因對這些
公司的經營活動存在安全疑慮。
　　團體稱，退休基金ＭＳＣＩ指數的決定，實際上將美國人的退休儲蓄來為中國政府破壞美國
經濟及國家安全提供資金。（ｍｎ）

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