《經濟通通訊社２３日專訊》美國商務部長羅斯暗示，可能與歐盟開展新的談判，用於代替
下個月對進口汽車徵收關稅的方案。
美國總統特朗普今年宣布，部分進口汽車及零件構成國家安全威脅，但將決定是否徵收關稅
的日期推遲到至１１月，以便有更多時間與歐盟進行貿易談判。
羅斯又談到與中國的貿易談判，稱中國正履行承諾採購大量美國農產品。至於有關白宮對美
國企業向華為銷售產品的許可將於１１月到期，羅斯稱，這不是硬性的最後期限，可能會作出調
整。（ｍｎ）
23/10/2019 14:50
【貿易開戰】美商務部長：或與歐盟展開新談判代替加徵汽車關稅
《經濟通通訊社２３日專訊》美國商務部長羅斯暗示，可能與歐盟開展新的談判，用於代替
下個月對進口汽車徵收關稅的方案。
美國總統特朗普今年宣布，部分進口汽車及零件構成國家安全威脅，但將決定是否徵收關稅
的日期推遲到至１１月，以便有更多時間與歐盟進行貿易談判。
羅斯又談到與中國的貿易談判，稱中國正履行承諾採購大量美國農產品。至於有關白宮對美
國企業向華為銷售產品的許可將於１１月到期，羅斯稱，這不是硬性的最後期限，可能會作出調
整。（ｍｎ）
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