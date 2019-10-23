【貿易開戰】美商務部長：或與歐盟展開新談判代替加徵汽車關稅

《經濟通通訊社２３日專訊》美國商務部長羅斯暗示，可能與歐盟開展新的談判，用於代替

下個月對進口汽車徵收關稅的方案。

美國總統特朗普今年宣布，部分進口汽車及零件構成國家安全威脅，但將決定是否徵收關稅

的日期推遲到至１１月，以便有更多時間與歐盟進行貿易談判。

羅斯又談到與中國的貿易談判，稱中國正履行承諾採購大量美國農產品。至於有關白宮對美

國企業向華為銷售產品的許可將於１１月到期，羅斯稱，這不是硬性的最後期限，可能會作出調

整。（ｍｎ）

