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即市新聞

23/10/2019 10:11

騰訊中移動拖累大市，港股急挫逾２００點報２６５６８點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港股缺乏利好支持，近日維持窄幅上落。惟今日英國《金融時
報》報導，中央政府計劃在明年三月前撤換特首林鄭月娥，過渡人選包括前金管局總裁陳德霖及
前政務司局長唐英年，為本地政局再添變數。港股今日輕微低開，雖一度輕微上升，但其後急轉
直下。
　　現時，恆指報２６５６８，跌２１７點或跌０﹒８１％，距離１０天線（約２６５３５點）
僅一步之遙。主板成交１６２﹒５３億元。國指報１０４４９，跌７７點或跌０﹒７３％。
　　重磅股走勢落後大市，騰訊（００７００）急挫１﹒５９％，報３２２﹒４元，拖累大市近
４０點。中移動（００９４１）走低１﹒５２％，報６４﹒６５元。友邦（０１２９９）亦跌０
﹒９３％，報７４﹒５５元。內需股旺旺（００１５１）跌２﹒８２％，報６﹒２元，暫跌幅最
大恆指成分股。
　　Ａ股亦向下，上證綜指報２９４７，跌７點或跌０﹒２４％，成交３８９﹒９３億元人民幣
。深成指報９６１３，跌２８點或跌０﹒３０％，成交７５０﹒５６億元人民幣。

　　表列十大跌幅藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國旺旺（００１５１）　　　　６﹒２０元　　　跌２﹒８２％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　４７﹒５５元　　　跌２﹒３６％
　　長實集團（０１１１３）　　　５２﹒６０元　　　跌２﹒０５％
　　長江基建（０１０３８）　　　５５﹒０５元　　　跌１﹒９６％
　　萬洲國際（００２８８）　　　　７﹒６２元　　　跌１﹒９３％

　　中海外　（００６８８）　　　２５﹒８０元　　　跌１﹒９０％
　　申洲國際（０２３１３）　　１０５﹒２０元　　　跌１﹒８７％
　　創科實業（００６６９）　　　５７﹒００元　　　跌１﹒７２％
　　九置　　（０１９９７）　　　４４﹒１５元　　　跌１﹒６７％
　　騰訊控股（００７００）　　　３２２﹒４元　　　跌１﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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