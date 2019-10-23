《古臣周記－古臣》新股熱炒，阿臣都要分一杯羹！

《古臣周記》雖然近排魚缸表現唔算太曳，不過由於成交唔多，整體無咩動力。不過，反而

今嗰月嘅新股，有唔少缸友奮身去炒，掛牌後單日成交額下下都億億聲。就好似魯大師

（０３６０１）呢個月１０號一上市，即日由２﹒７銀就畀人炒到上去８﹒６銀！所以阿臣今次

就嚟研究一下ＩＰＯ，分別簡單就住新股本身業績、基石投資者同暗盤度睇一隻新股嘅爆發力！



＊做足功課，多面睇新股潛力＊



近來最ｈｉｔ嘅新股之一就係中手游科技（００３０２），公開認購期截至聽日（２４日）

中午。中手游喺一間ＩＰ遊戲營運商及發行商。業績方面，佢２０１８年平均每月活躍用戶按年

升５６巴仙至１１０５﹒８萬銀，而且佢收購咗嘅北京軟星擁有好著名嘅ＩＰ系列，其中包括「

仙劍奇俠傳」、「軒轅劍」同「大富翁」等等，呢Ｄ遊戲陪伴住唔少人嘅青春歲月！而截至今年

６月底，平均每月活躍用戶比上年同期增近６３巴仙、平均每付費用戶收入（ＡＲＰＵ）亦按年

增逾４７巴仙至２５０﹒６人仔。業績面上面睇落都幾亮麗！

對比同行嘅招股價方面，中手游嘅招股價介乎２﹒１９至２﹒８３元，以每手２０００股作

為買賣單位，入場費只喺約５７１７銀，亦唔算太高。

基石投資者方面，中手游背後嘅投資者好強共有七位（見下表），其中不乏著名嘅公司好似

騰訊（００７００）、閱文（００７７２）等等。基石投資者喺指，喺新股首次發行中，可以以

禁售期換取優先認股權嘅投資者。如果新股吸納好多基石投資者，證明佢哋都睇好隻股，由此去

衡量一隻股嘅競爭力。而今次中手游嘅投資者大多有頭有面，星光熠熠，有可能喺想嚟分一杯羹

，又或者參一隻腳嚟玩下都唔定。

如果都唔喺好肯定抽唔抽得過一隻新股，就可以睇埋佢孖展借出金額，喺最易睇到隻股喺上

市當日有無爆發力。就好似中手游孖展兩日就已經借出逾１９４億銀，以佢公開發售集資額嚟計

，暫時已超額１４８倍。當時畀缸友熱炒嘅魯大師孖展就一共超額１５１﹒８倍。咁睇落，中手

游上市表現差極都有個譜。



以下顯示中手游ｖｓ魯大師背景：



中手游科技（００３０２） 魯大師（０３６０１）

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聯席保薦人： 中金、法國巴黎證券 國信證券



基石投資者： 騰訊有份投資的快手科技、 大朝國際

美國上市的中國視頻平台嗶哩嗶哩 匯量（０１８６０）旗下匯聚國際技術

微博 錢海燕

閱文集團（００７７２） 陳賢

三七互娛（深：００２５５５） 吳美容

掌趣科技（深：３００３１５）

恆地（０００１２）聯席主席李家傑



孖展： 據報兩日共借出逾１９４億銀 據報合共借出２７﹒５億銀



上市集資： 約１０至１３億銀 約１億銀



招股價： ２﹒１９至２﹒８３元 ２﹒７元



上市日期： ３１╱１０ １０╱１０

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＊現金抽一萬股中手游短炒＊



中手游聽日就截飛，阿臣打算動用現金抽１００００股，連手續費一共需２８５８５﹒１８

銀。如果阿臣咁好彩抽中，無論上市嗰日個價升到幾咁勁，到午收前都會沽貨離埸架啦，唔戀戰

喺因為通常追捧新股熱潮過後，點都會回落返，所以只宜上市當日內短炒。之後等一段時間股價

穩定咗，佢又出業績做得不錯嘅時候，先會再決定買貨！



表列截至１０月２３日（１１：１５ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５ １３﹒７２ ２７４４０

煤氣 １０００股 １６﹒００ １５﹒２４ １５２４０

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １１０１０﹒００ １１０１０

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股票市值 ： ５３６９０元

剩餘現金 ： 約８１２３６元

認購新股資金 ： 約２８５８５元

組合淨值 ：約１６３５１１元

組合本月收益表現： ＋２﹒１％（截至上月底止組合淨值：１６０１０５元）

組合累計收益表現： ＋５５﹒７％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

