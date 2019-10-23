《談國論企－黎偉成》內房銷情９月份略好轉開發回穩

《談國論企》中國的全國房地產的商品住戶房的銷情於２０１９年９月份略為加快增長速度

，而開發投資更保持明顯的上升態勢，相信竣工及待售面積不斷減少，和銀行業強化對個人按揭

貸款的支持力度，樓市有望逐步回穩甚至漸次有序向俏。



＊增銷加開發到位資金穩升獲銀行支持＊



來自中國國家統計局的最新資料，最惹人注目的當然是（一）商品住宅房銷售的情況有持續

改善之況：銷售額於２０１９年１－９月份累計達９﹒７５萬億元同比增長１０﹒３％，環比多

增０﹒４個百分點，連同１－８月份８﹒３３１７萬億元增的９﹒９％環比增０﹒７個百分點，

有持續改善佳向；銷售面積１－９月份累計１０﹒４６５億平方米，即使僅增１﹒１％，仍比１

－８月份的８﹒９４１億平方米所升０﹒６％高０﹒５個百分點，而１－７月份７﹒７７５６億

平方米同比減０﹒４％和１－６月份６﹒６１８億平方米減１％，可見住宅樓市有逐步溫和回穩

佳向。

正因為商品住宅房的銷情有所好轉，故房地產開發企業亦積極加大開發投資力度：（二）以

住宅為主的到位資金，於２０１９年１－９月份累計１３﹒０５萬億元同比增長７﹒１％，較１

－８月份１１﹒３７萬億元所增６﹒６％環比多增０﹒５個百分點，更高於１－７月份９﹒９８

萬億元的７％升幅，重要的是（１）個人按揭貸款１－９月份累計１﹒９９萬億元同比增長

１３﹒６％，較１－８月份１﹒７４４萬億元所增１１﹒８％，多增１﹒８個百分點，而上年同

期則減少１﹒２％，在相當程度反映出以商業銀行為主的金融機構對商品住宅房地產所需的融資

作出有力的支持。

即使（２）國內貸款１﹒９６８９萬億元同比增長９﹒１％，略低於１－８月份

１﹒７３２２萬億元持平於１－７月份的９﹒８％升幅，卻高於較１－６月份１﹒３３３萬億元

所增８﹒４％多增１﹒４個百分點，扭轉２０１８年１－９月份１﹒８０４１萬億元下跌

５﹒１％之逆勢。

（３）自籌資期內累計達４﹒２萬億元同比增長３﹒５％，則較１－８月份３﹒６０３６萬

億元同比增３﹒１％高０﹒４個百分點，仍遜於２０１８年１－９月４﹒０５萬億元所增的

１１﹒４％。

由是房地產開發企業的（三）用於住宅房地產開發投資有更快增長，於２０１９年１－９月

份累計７﹒２１萬億元，同比增長持平於１－８月份６﹒２１萬億元所增１４﹒９％的水平，較

２０１８年１－９月份６﹒２萬億元所增１４要多增０﹒９個百分點。

由是全國房地產開發投資於２０１９年１－９月份累計９﹒８萬億元，同比增長持平於１－

８月份８﹒４５８９萬億元的１０﹒５％，即使為２０１９年前９個月以來增長最慢者，但此數

與２０１８年１－９月份８﹒８６６５萬億元所增的９﹒９％多增０﹒６個百分點，即環比增速

有所減「弱」，但同比有頗為明顯的提速，表現尚算不錯。

需要指出者，為房地產開發增速有所放緩，主要受到辦公樓的投資於１－９月份４４４７億

元僅增０﹒８％，和商業營業用房的投資９７９６億元同比更減少８％拖低整體增幅，而商品住

宅房的投資則挺整體開發投資之數保穩勢。



＊竣工及待售面積仍減有利樓市漸回穩＊



（四）住宅房地產的新開工面積表現不差：於１－９月份累計１２﹒２３萬億元同比增長

８﹒８％，略低於１－８月份１０﹒７萬億平方米的８﹒９％升幅，但施工面積於前９個月累計

５８﹒３６億平方米的同比增長，仍持平於１－８月份５６﹒８億平方米的１０﹒１％，而

２０１８年同期５３﹒０２億平方米僅增４﹒９％，可在一定程度意味住宅房地產開發商對業務

前景感到信心。

同樣重要的是（五）房屋竣工面積於２０１９年１－９月累計３﹒３億平方米，同比減少

８﹒５％，較１－８月份２﹒９億平方米的９﹒６％少減１﹒１個百分點，而２０１８年同期所

減１２﹒３％亦低於１－８月份的１３﹒２％，顯商品住宅房的銷情開始轉穩。

和（六）待售面積２０１９年１－９月份累計２﹒２５億平方米同比減少１３﹒５％，較１

－８月份２﹒２９億平方米所減１３﹒８％少減０﹒３個百分點，上年同期減的１９﹒４％基本

持平，可見樓價回穩促使基本不減的剛性需求，乃住宅房地產前景仍然值得俏看之因。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

