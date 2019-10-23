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23/10/2019 15:44

【駐京專電】發改委：對於共享經濟等新產業實施包容審慎監管

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國家發改委副主任寧吉喆在政策吹風會表
示，《優化營商環境條例》重點一是進一步放寬市場准入，在推動取消一批行政許可事項下進一
步清理規範各類行政審批、中介服務事項，全面實施市場准入負面清單，推動推進記錄普遍落實

　　二是進一步推進公正監管，在市場監管領域，推進跨部門雙隨機一公開的監管，優化環保、
消防、市場監管等執法方式，對違法者依法嚴懲，對守法者無事不擾。對於共享經濟、數字經濟
、人工智能、智能製造等新產業、新業態實施包容、審慎監管，促進新興產業持續健康發展。

＊精減公用事業單位證明材料＊

　　三是進一步做到簡政便民，持續減少證明事項，精減公用事業單位所要的證明材料，
２０２０年６月底前，要全面推廣證明事項告知承諾制，有效地解決煩擾群眾的各種奇葩之名。
加快整合政務信息糸統，推動政務服務數據和信息可靠交換、安全共享，構建全國政務服務的一
張網。在更大範圍內實現一網通辦，異地可辦，大力推行ＡＰＰ辦事、移動支付、推廣使用電子
印章、電子證照等，力爭到２０２０年以前，全國所有政務服務事項基本實現一網通道。

＊企業開辦時間壓至５個工作日以內＊

　　四是進一步提振市場主體投資興業的信心，落實縮減市場准入負面清單、證照分離、簡化工
程建設項目審批，今年年底前，在全國企業開辦時間壓至５個工作日以內，辦理用電業務平均時
間壓制４５個工作日以內。還要抓好中小企業高收益債券、小微企業金融債券、知識產權質押融
資等相關政策要求，健全風險分擔和補償機制，降低融資成本。
　　五是進一步完善制度法規。

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