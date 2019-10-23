《午市前瞻》港股或待期指結算後見方向，短期２７０００點見阻力

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚多間美企公布業績，惟結果好中有壞，美股先升後跌，三

大指數收市偏軟。港股今早受累低開１４點，報２６７７１點。英國《金融時報》引來消息報道

，中央政府計劃在明年三月前撤換特首林鄭月娥，恆指微升後掉頭直插，最多挫２９４點，低見

２６４９２點。加上，騰訊（００７００）及中移動（００９４１）受壓，拖累恆指向下，最終

半日收報２６５３５，跌２５１點或跌０﹒９４％，主板成交３７０﹒４８億元。國企指數報１

０４４２，跌８４點或跌０﹒８０％。

重磅股走勢落後大市，中移動遭德銀降目標價，股價繼續受壓，半日挫１﹒３７％，報６４

﹒７５元；騰訊亦受壓，挫１﹒８９％，報３２１﹒４元；友邦（０１２９９）半日跌

１﹒２％，報７４﹒３５元；而銀行股企硬，建行（００９３９）軟０﹒３２％，午收６﹒２８

元；匯控（００００５）軟０﹒５７％報６１﹒０５元。

另外，昨日受惠競爭對手業績急漲逾半成的瑞聲（０２０１８），半日回吐３﹒７％，報４

６﹒９元，為半日表現最差藍籌。



＊社科院報告指整體房價微跌，內房股繼續受壓＊



中國社科院發報告顯示，上月一線城市房價整體微跌，北京房價下跌相對較快。半日內房股

受壓，上日急挫的潤地（０１１０９）半日跌１﹒３５％，報３２﹒８５元；於今日公布第三季

度業績的中海外（００６８８）挫２﹒６６％，報２５﹒６元；中國恆大（０３３３３）亦挫２

﹒６９％，報１８﹒０８元；萬科企業（０２２０２）跌１﹒９％，報２８﹒３５元；雅居樂集

團（０３３８３）走低１﹒７５％，報１０﹒０８元。

內地多間基建及建築相關公司公布業績，中鐵建（０１１８６）首三季新簽合同額按年增長

兩成半，半日升２﹒４２％，報８﹒９元；中國建築（０３３１１）首三季營業額按年升逾６％

，半日揚２﹒０５％，報７﹒４７元；海螺水泥（００９１４）首三季盈利按年增一成半，半日

升１﹒４％，報４６﹒９５元，為表現最佳國指股。而中交建（０１８００）則跌１﹒１５％，

報６﹒０１元；中國中鐵（００３９０）軟０﹒６３％，報４﹒７２元。

大市走向不明，昨各別回吐的新經濟股，現有資金追捧。高盛料小米集團（０１８１０）納

港股通後將有１６億美元流入，半日升１﹒５８％，報８﹒９９元；美圖（０１３５７）急漲４

﹒２２％，報１﹒７３元；平安好醫生（０１８３３）亦升１﹒７８％，報６０﹒０５元；而連

日受追捧的美團點評（０３６９０）今再挫１﹒６６％，報８９﹒０５元。



＊港府推第三輪紓困措施，零售股逆市普漲＊



英國下議院就新脫歐協議二讀及立法時間表進行表決，雖然二讀一如預期獲得通過，但否決

時間表。在英國擁有不少業務的長和系受壓，長和（００００１）挫１﹒８４％，報７２元；長

實集團（０１１１３）跌１﹒４９％，報５２﹒９元；長江基建集團（０１０３８）跌２﹒１４

％，報５４﹒９５元；電能實業（００００６）跌１﹒１９％，報５４﹒１５元；

和記電訊香港（００２１５）跌２﹒０８％，報１﹒４１元。

上日（２２日），香港財政司司長陳茂波公布第三輪支援企業的紓困措施。政府產業租金寬

免擴展到地政總署及康文署轄下物業。本港零售股普漲，東方表行（００３９８）急漲

３﹒４９％，報１﹒７８元；莎莎國際（００１７８）揚２﹒５９％，報１﹒９８元；佐丹奴國

際（００７０９）漲１﹒６７％，報２﹒４４元；六福集團（００５９０）升０﹒９７％，報

２０﹒９元；周生生（００１１６）升０﹒８２％，報８﹒６元。

內需股半日集體回吐，潤啤（００２９１）插３﹒０１％，報４０﹒３元為半日表現最差國

指股。而中國旺旺（００１５１）緊居其後，挫２﹒９８％，報６﹒１９元，為半日表現第二差

國指股。統一企業中國（００２２０）跌２﹒４２％，報８﹒０８元；康師傅（００３２２）挫

２﹒６５％，報１０﹒２８元；青島啤酒（００１６８）跌２﹒１７％，報４５﹒１５元。



＊鄧聲興：零售版塊看好領展，現價可入＊



港股今日先升後倒跌，最低曾見２６４９１點。銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興對

《經濟通通訊社》表示，港股今早倒跌超過２００點，反映２７０００點關口阻力頗大，不少於

低位「撈貨」的投資者或先行獲利。但他認為，大市只會維持上落市，未有特別利好或利淡消息

影響，估計目前不會再出現更大調整。他相信，大市或待期指結算後才有方向。他估計這星期恆

會於２６４００點至２７０００點區間上落。

昨日（２２日）港府公布第三輪支援企業的紓困措施，鄧聲興認為零售板塊已見底，但亦未

有助力令板塊進一步收復，加上零售市場及香港經濟短期內較難完全恢復，除非政府有進一步紓

緩措施，否則他覺得投資者可先觀望，不用立即入市「撈貨」。

個股方面，他建議可買入領展（００８２３），他認為該股既有高息保障，相對較少受目前

的示威事件影響，因為該公司旗下商場多屬民生性質，在很多市民較少跨區的情況下，會改為於

住宅附近消費。他建議現價買入，目標價約８９元，如跌穿近期低位８０﹒５元就要止蝕。

（ｋｓ、ｆｚ）

