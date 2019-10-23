《美元走勢－羅明立》英鎊短期料進一步調整，不宜急於入市

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０８﹒５１ １０８﹒２２ １０８﹒４７

歐元╱美元 １﹒１１３１ １﹒１１１４ １﹒１１２４

英鎊╱美元 １﹒２８９９ １﹒２８３９ １﹒２８６６

美元╱瑞郎 ０﹒９９００ ０﹒９８８３ ０﹒９８９２

美元╱港元 ７﹒８４２６ ７﹒８４００ ７﹒８４１８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》繼周一（２１日）晚美國貿易代表萊特希澤及總統特朗普相繼表示對短期內，

中美達成第一階段貿易協議有信心；周二（２２日），中國外交部副部長亦表示中美貿易談判取

得進展，利好投資市場氣氛。美匯指數繼續在９７水平以上窄幅波動，後市倘若失守此水平，將

會首先反覆下試９６水平。

英國國會昨日以３２９票對２９９票通過「脫歐」方案第一次表決，令法案進入下輪的審議

程序。不過，其後國會又以３２２票對３０９票，否決加快在三天內完成脫歐立法程序的動議，

令英國國會不可能於１０月３１日前完成「脫歐」協議的工作，因此英國政府很可能需要再度延

後「脫歐」期限。分析指出首相約翰遜或會重新舉行大選，以解決目前困局，而英國順利「脫歐

」的預期落空，令英鎊出現回吐壓力。英鎊連日上升後昨日首次低收，留意短期要進一步調整

，現時１０天線在１﹒２７７０附近，跟現價仍有些距離，不宜急於入市，短期可能在１﹒２７

╱１﹒３０之間上落。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒９０ １０７﹒５０ １０９﹒４０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１００ １﹒１２００ １﹒１０５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

