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即市新聞

23/10/2019 15:02

《美元走勢－羅明立》英鎊短期料進一步調整，不宜急於入市

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒５１　　　１０８﹒２２　　　１０８﹒４７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１３１　　　１﹒１１１４　　　１﹒１１２４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８９９　　　１﹒２８３９　　　１﹒２８６６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９００　　　０﹒９８８３　　　０﹒９８９２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４２６　　　７﹒８４００　　　７﹒８４１８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》繼周一（２１日）晚美國貿易代表萊特希澤及總統特朗普相繼表示對短期內，
中美達成第一階段貿易協議有信心；周二（２２日），中國外交部副部長亦表示中美貿易談判取
得進展，利好投資市場氣氛。美匯指數繼續在９７水平以上窄幅波動，後市倘若失守此水平，將
會首先反覆下試９６水平。
　　英國國會昨日以３２９票對２９９票通過「脫歐」方案第一次表決，令法案進入下輪的審議
程序。不過，其後國會又以３２２票對３０９票，否決加快在三天內完成脫歐立法程序的動議，
令英國國會不可能於１０月３１日前完成「脫歐」協議的工作，因此英國政府很可能需要再度延
後「脫歐」期限。分析指出首相約翰遜或會重新舉行大選，以解決目前困局，而英國順利「脫歐
」的預期落空，令英鎊出現回吐壓力。英鎊連日上升後昨日首次低收，留意短期要進一步調整
，現時１０天線在１﹒２７７０附近，跟現價仍有些距離，不宜急於入市，短期可能在１﹒２７
╱１﹒３０之間上落。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒９０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒４０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１００　　　１﹒１２００　　　１﹒１０５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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