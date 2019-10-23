《美元走勢－羅明立》英鎊短期料進一步調整，不宜急於入市

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０８﹒５１ １０８﹒２２ １０８﹒４７
歐元╱美元 １﹒１１３１ １﹒１１１４ １﹒１１２４
英鎊╱美元 １﹒２８９９ １﹒２８３９ １﹒２８６６
美元╱瑞郎 ０﹒９９００ ０﹒９８８３ ０﹒９８９２
美元╱港元 ７﹒８４２６ ７﹒８４００ ７﹒８４１８
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《美元走勢》繼周一（２１日）晚美國貿易代表萊特希澤及總統特朗普相繼表示對短期內，
中美達成第一階段貿易協議有信心；周二（２２日），中國外交部副部長亦表示中美貿易談判取
得進展，利好投資市場氣氛。美匯指數繼續在９７水平以上窄幅波動，後市倘若失守此水平，將
會首先反覆下試９６水平。
英國國會昨日以３２９票對２９９票通過「脫歐」方案第一次表決，令法案進入下輪的審議
程序。不過，其後國會又以３２２票對３０９票，否決加快在三天內完成脫歐立法程序的動議，
令英國國會不可能於１０月３１日前完成「脫歐」協議的工作，因此英國政府很可能需要再度延
後「脫歐」期限。分析指出首相約翰遜或會重新舉行大選，以解決目前困局，而英國順利「脫歐
」的預期落空，令英鎊出現回吐壓力。英鎊連日上升後昨日首次低收，留意短期要進一步調整
，現時１０天線在１﹒２７７０附近，跟現價仍有些距離，不宜急於入市，短期可能在１﹒２７
╱１﹒３０之間上落。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒９０ １０７﹒５０ １０９﹒４０
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１００ １﹒１２００ １﹒１０５０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》