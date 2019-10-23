  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/10/2019 12:44

【紓困措施】旅議會：旅行社現金鼓勵計劃能刺激旅行社生意

　　《經濟通通訊社２３日專訊》香港旅遊業議會主席黃進達表示，本港９月份入境數字已錄得
一半跌幅，而專門接待旅行團的旅行社在不同市場更有高達９成跌幅，嚴重影響從業員生計，趨
勢更蔓延至出境遊。
　　他續指，現時業界急需支援計劃，相信旅行社現金鼓勵計劃出台可以鼓勵中小企旅行社繼續
運營，同時給予海外合作夥伴及旅客正面訊息，吸引海外旅客到港。
　　他預計，１０月份印花稅數字將會下跌３至４成，相信聖誕假期需求仍然疲弱，相信現金鼓
勵計劃能對旅行社作即時刺激作用。（ｃｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS23/10/2019
【FOCUS】台灣「開波」掀雙風眼 陳同佳「承擔」港府堪鑑
生財有道23/10/2019
《開市Good Morning》黃麗幗料內銀首三季業績有改善
生財有道23/10/2019
【乍暖還寒】放寬按保令二手交投回勇 發展商加碼推售氣氛轉熱
中國故事23/10/2019
【烏鎮大會】世界互聯網大會閉幕 參展人數逾10萬創歷屆之最
國際動態23/10/2019
杜魯多連任 惟失29議席需組聯合政府
生財有道22/10/2019
【紓困措施】陳茂波：財政預算案及三輪紓困措施料提振經濟2%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金