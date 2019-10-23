《經濟通通訊社２３日專訊》香港旅遊業議會主席黃進達表示，本港９月份入境數字已錄得
一半跌幅，而專門接待旅行團的旅行社在不同市場更有高達９成跌幅，嚴重影響從業員生計，趨
勢更蔓延至出境遊。
他續指，現時業界急需支援計劃，相信旅行社現金鼓勵計劃出台可以鼓勵中小企旅行社繼續
運營，同時給予海外合作夥伴及旅客正面訊息，吸引海外旅客到港。
他預計，１０月份印花稅數字將會下跌３至４成，相信聖誕假期需求仍然疲弱，相信現金鼓
勵計劃能對旅行社作即時刺激作用。（ｃｗ）
23/10/2019 12:44
【紓困措施】旅議會：旅行社現金鼓勵計劃能刺激旅行社生意
《經濟通通訊社２３日專訊》香港旅遊業議會主席黃進達表示，本港９月份入境數字已錄得
一半跌幅，而專門接待旅行團的旅行社在不同市場更有高達９成跌幅，嚴重影響從業員生計，趨
勢更蔓延至出境遊。
他續指，現時業界急需支援計劃，相信旅行社現金鼓勵計劃出台可以鼓勵中小企旅行社繼續
運營，同時給予海外合作夥伴及旅客正面訊息，吸引海外旅客到港。
他預計，１０月份印花稅數字將會下跌３至４成，相信聖誕假期需求仍然疲弱，相信現金鼓
勵計劃能對旅行社作即時刺激作用。（ｃｗ）
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