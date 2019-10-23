【修例風暴】被指為接替林鄭大熱人選，陳德霖及唐英年不評論揣測

《經濟通通訊社２３日專訊》英國《金融時報》報道，中央政府有意於明年３月全國人民代
表大會前撤換特首林鄭月娥。消息指，臨時特首將會接替林鄭餘下任期至２０２２年，目前接任
人的大熱人選，包括香港金管局前總裁陳德霖，以及前政務司司長唐英年。
據本地電台引述唐英年發言人回應指，不評論有關揣測，又表示支持林鄭月娥擔任行政長官
。另外，陳德霖亦表示，不會就市場揣測作回應。（ｂｉ）（ｚｚ）
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