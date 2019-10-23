【新股上市】傳中手游獲惠理基金及台灣聯發科技入大飛認購

《經濟通通訊社２３日專訊》市場消息指，中手游（００３０２）在美國上市時的主要股東

，包括有股壇金手指之稱的惠理基金及台灣聯發科技（Ｍｅｄｉａｔｅｋ）均已入大飛。

公司於今日孖展截止，明日（２４日）中午截止公開發售。公司股份預計下周四（２４日）

定價，３１日掛牌。上市保薦人為中金及法巴。

中手游計劃發售４﹒６１億股，招股價介乎２﹒１９至２﹒８３元，集資約１０﹒１億至

１３﹒０５億元。（ｂｉ）

