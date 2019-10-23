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即市新聞

23/10/2019 11:30

【港元利率】一個月拆息四連升報１﹒６８厘，三個月期回落

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港元短期拆息繼續走低，但中長期息個別發展，其中，與樓按
相關的一個月拆息連升四天，報１﹒６８６０７厘，與美元息差收窄至大約１４個基點，但三個
月息結束兩連升，跌至２﹒１２１６１厘，比同期美息高約１９個基點。
　　短息方面，一個月以下拆息全線下跌，其中隔夜息兩連跌，報１﹒２２２８６厘，六個月拆
息升至２﹒２２１６１厘，而十二個月拆息則降至２﹒２８７１４厘。
　　港元匯價今早在７﹒８４１６－７﹒８４２８之間上落，最新報７﹒８４２４，與前收市價
７﹒８４２６相若。
　　財政司司長陳茂波昨天公布新一輪支援企業措施，將就３方面提供紓困措施，總開支２０億
元。商經局局長邱騰華今早１１時半亦會就支援旅遊業界的措施會見傳媒，但法國外貿銀行亞太
區首席經濟學家艾西亞認為，香港政府新一輪紓困措施過小，不足以緩解周期性問題，意味由於
所有問題仍未解決，對增長的擔憂將繼續存在。
　　另外，美元指數隔晚企穩在９７﹒５０的上方。市場憧憬中美貿易風險降溫，為美元指數提
供支持。華僑永亨銀行報告指出，未來市場重點關注１０月聯儲局公開市場委員會會議。由於近
期美國經濟數據增長放慢，市場預計當局今年或再降息一次（１０月會議減息概率逾９０％）。
短期內，央行及經濟分歧或支持美元繼續在９６－９９﹒５區間內波動。（ｃｌ）

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