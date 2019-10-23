【陳同佳案】李家超冀台灣履行司法責任讓陳同佳到當地自首

《經濟通通訊社２３日專訊》保安局局長李家超表示，台灣提出要來港押解台灣殺人案疑犯

陳同佳是極不尊重香港司法管轄權，不能接受，期望台方履行公義和司法責任，讓陳同佳到台灣

受審，還家人一個公道，並讓陳同佳可以改過自新。



＊陳同佳曾表示擔心人身安全＊



李家超批評台灣當局因應政治考量，對陳同佳到台灣自首諸多阻撓，並試圖推卸責任，又多

番改變立場，先指會對陳同佳實施入境管制，今日又改口稱並無作出入境限制，又要求特區政府

在陳同佳刑滿後非法繼續扣押，及在明知無足夠證據下，要求起訴陳同佳，是不負責任和違反公

義。他認為如果今次無法秉承公義，台灣政府要負上全部責任。

他透露，陳同佳曾表示擔心人身安全，但據他所知現時並無台灣執法人員在港。



＊管浩鳴盼台灣能作公平審訊＊



另外，勸服陳同佳往台灣自首的香港聖公會教省秘書長兼北京市政協委員管浩鳴表示，台灣

當局每日說法也不同，希望台灣當局不要唬嚇陳同佳，並希望大家「睇定幾日」，再了解情況。

陳同佳今日不會前往台灣，將等候港台協商安排。

管浩鳴認為必須確保陳同佳在台灣獲得公平審訊，否則若成為政治籌碼，作為牧師的他也不

會放心讓陳同佳前往台灣。

管浩鳴今早接陳同佳出獄，兩人登上七人車離開，車子之後進入何文田屋苑京士柏山。

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