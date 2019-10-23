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23/10/2019 18:48

《再戰明天》美國副總統彭斯就中國政策發表演說；歐元區議息

　　《經濟通通訊社２３日專訊》明日（２４日），美國副總統彭斯就中國政策發表演說；歐元
區公布官方指標利率。

＊美國副總統彭斯就中國政策發表演說＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，美國副總統彭斯就中國政策發表演說。此外，英倫銀行副總
裁伍茲發表講話。
　　本港時間明晚７：４５ｐｍ，歐洲央行管理委員會召開貨幣政策會議並宣布利率決定，
８：３０ｐｍ，央行總裁德拉吉舉行記者會。

＊歐元區公布１０月製造業採購經理人指數，微軟派業績＊

　　明日公布業績的美企有：微軟、Ｔｅｓｉａ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、陶氏和３Ｍ。
　　在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料由
１％下滑至０﹒５％；年率料維持於２％。
　　４：００ａｍ，歐元區公布１０月製造業採購經理人指數，料由４５﹒７升上４６。
４：３０ｐｍ，香港公布９月貿易收支，料貿赤由２８０億元擴闊至３５０億元；進口年率料由
下滑１１﹒１％跌至下滑１１﹒３％；出口年率跌幅料由６﹒３％擴闊至７％。

＊歐元區公布官方指標利率，美國公布９月耐用品訂單＊

　　７：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於０％。歐洲央行存款授信額度利率料維
持於負０﹒５％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布９月耐用品訂單，料由０﹒２％轉為下跌０﹒７％；耐用品訂單
（扣除運輸）料由０﹒５％降至下滑０﹒２％。美國一周首次申請失業救濟金人數料由２１﹒４
萬上升至２１﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由１６７﹒９萬跌至１６７﹒８萬。
９：４５ｐｍ，美國公布１０月服務業採購經理人指數，料由５０﹒９升上５１；製造業採購經
理人指數料由５１﹒１下滑至５０﹒９。
　　１０：００ｐｍ，美國公布９月新屋銷售，料由７１﹒３萬降至７０﹒２萬；月率料由
７﹒１％逆轉為下跌１﹒６％。１１：００ｐｍ，美國公布１０月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業
指數，料由負２轉差至負４。　　　　

＊平保派業績＊

　　在本港，明日公布業績的有：香港寬頻（０１３１０）、華電國際電力股份（０１０７１）
、中國平安（０２３１８）、維達國際（０３３３１）。
　　信和置業（０００８３）、尖沙咀置業（００２４７）及信和酒店（０１２２１）開股東會
。（ｈｏ）

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