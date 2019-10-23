《再戰明天》美國副總統彭斯就中國政策發表演說；歐元區議息

《經濟通通訊社２３日專訊》明日（２４日），美國副總統彭斯就中國政策發表演說；歐元

區公布官方指標利率。



＊美國副總統彭斯就中國政策發表演說＊



在外圍重要經濟活動上，明日，美國副總統彭斯就中國政策發表演說。此外，英倫銀行副總

裁伍茲發表講話。

本港時間明晚７：４５ｐｍ，歐洲央行管理委員會召開貨幣政策會議並宣布利率決定，

８：３０ｐｍ，央行總裁德拉吉舉行記者會。



＊歐元區公布１０月製造業採購經理人指數，微軟派業績＊



明日公布業績的美企有：微軟、Ｔｅｓｉａ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、陶氏和３Ｍ。

在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料由

１％下滑至０﹒５％；年率料維持於２％。

４：００ａｍ，歐元區公布１０月製造業採購經理人指數，料由４５﹒７升上４６。

４：３０ｐｍ，香港公布９月貿易收支，料貿赤由２８０億元擴闊至３５０億元；進口年率料由

下滑１１﹒１％跌至下滑１１﹒３％；出口年率跌幅料由６﹒３％擴闊至７％。



＊歐元區公布官方指標利率，美國公布９月耐用品訂單＊



７：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於０％。歐洲央行存款授信額度利率料維

持於負０﹒５％。

８：３０ｐｍ，美國公布９月耐用品訂單，料由０﹒２％轉為下跌０﹒７％；耐用品訂單

（扣除運輸）料由０﹒５％降至下滑０﹒２％。美國一周首次申請失業救濟金人數料由２１﹒４

萬上升至２１﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由１６７﹒９萬跌至１６７﹒８萬。

９：４５ｐｍ，美國公布１０月服務業採購經理人指數，料由５０﹒９升上５１；製造業採購經

理人指數料由５１﹒１下滑至５０﹒９。

１０：００ｐｍ，美國公布９月新屋銷售，料由７１﹒３萬降至７０﹒２萬；月率料由

７﹒１％逆轉為下跌１﹒６％。１１：００ｐｍ，美國公布１０月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業

指數，料由負２轉差至負４。



＊平保派業績＊



在本港，明日公布業績的有：香港寬頻（０１３１０）、華電國際電力股份（０１０７１）

、中國平安（０２３１８）、維達國際（０３３３１）。

信和置業（０００８３）、尖沙咀置業（００２４７）及信和酒店（０１２２１）開股東會

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