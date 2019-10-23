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即市新聞

23/10/2019 11:01

【乍暖還寒】放寬按保令二手交投回勇，發展商加碼推售氣氛轉熱

　　《經濟通通訊社記者黃和美２３日報道》政府上周三（１６日）宣布放寬按揭保險樓價上限
後樓市立即「解凍」，各區均湧現買家搶盤入市的盛況，而業主反價及封盤個案亦不絕。綜合物
業代理數據顯示，過去一周（１０月１４日至２０日）二手屋苑交投量均創新高。此外，發展商
亦借勢加快推盤，其中長實（０１１１３）與市建局合作的長沙灣「愛海頌」，以及由兩大內房
企業龍湖（００９６０）與合景泰富（０１８１３）合作開發的啟德「尚．珒溋」日前均不約而
同加碼推售，令一、二手市場氣氛轉趨熱烈。

＊十大藍籌屋苑交投按周急飆逾３倍＊

　　據美聯物業分行資料顯示，過去一周全港３５個大型屋苑共錄１１１宗買賣，按周激增逾１
﹒９倍，創約７個月新高。其中以九龍區升幅最凌厲，區內１０屋苑上周交投錄４７宗，按周增
加２﹒３６倍。新界區及港島區成交量亦按周飆升１８８﹒９％及１倍。若單計剛過去周末（１
９及２０日），美聯物業統計的十大藍籌屋苑亦錄得２５宗成交，按周急飆逾３倍，而個別樓盤
更加價約２％至３％。至於香港置業數據亦顯示，於１０月１４日至２０日一周期間，全港２０
大主要屋苑錄６８宗二手成交，按周大增逾２﹒５倍，創逾４年半新高。

＊美聯：第四季二手成交增至９５００宗，樓價下行風險仍高＊

　　美聯集團（０１２００）主席黃建業稱，香港住屋剛性需求大，過往「辣招」未能做到壓抑
樓價的效果，反而令成交集中於細價樓，令二手成交冷淡之餘，亦導致小型單位的價格急升。是
次提高按保樓價上限，無疑是為首次置業人士提供更多入市選擇，有助將成交轉往中型單位，相
信樓市短期內將進入「亢奮期」，一二手成交均有望齊齊回升。惟他強調，樓價是受政治、經濟
及供求三大因素影響，由於中美貿易戰及本港政局依然不明朗，香港經濟前景嚴峻，意味樓價仍
面臨下行風險，雖然短期樓市成交回勇，但樓價卻難有大升空間。
　　受政策刺激，黃建業預期，未來樓價逾６００萬元至１０００萬元的二手物業或成入市主流
，並帶動第四季二手成交回升至９５００宗，較第三季升逾１０％。一手亦料會受惠於市場熱烈
氣氛，預期第四季一手成交將按季增５％至４２００宗。

＊新盤銷情暢旺，發展商勢加快推盤＊

　　另邊廂，發展商亦爭相加推單位應市。其中「愛海頌」周一加推新一張價單涉及８８伙，並
於周五進行次輪開賣１７６伙，當中１４９伙為公開發售，另有２７伙預留供市建局重建戶認購
。至於「尚．珒溋」亦加碼推出第３號價單，涉及１０８伙單位，同樣於周五連招標發售１３８
伙。
　　合景泰富市務及營銷總監（香港及海外）張詩韻稱，政府放寬按揭成數後對樓市有正面影響
，過去周末二手市場活躍，同時帶動一手市場，相信措施可有助激活市入場氣氛。

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