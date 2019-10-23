【乍暖還寒】曾煥平：放寬按保難令樓市明顯轉勢，明年料跌１５％

《經濟通通訊社記者黃和美２３日報道》新一份《施政報告》祭出大幅放寬按揭貸款成數，

隨即有業主將放售物業加價或封盤，多間外資大行更預期措施將刺激樓價上升。不過，仲量聯行

主席兼資本市場主管曾煥平接受本通訊社專訪時表示，在本港經濟轉弱、環球經濟增長放緩及本

地社會事件「三重夾擊」下，對樓市前景看法悲觀，預期明年樓價跌勢將會加速，潛在跌幅料達

１５％或以上。

他稱，反修例引起的社會運動已持續逾４個月，六月至今樓價已跌５％，令上半年升幅「化

為灰燼」，今年全年樓價料跌４％至５％，及至明年跌幅將會加快，主要是現時香港多個行業如

零售、餐飲及酒店業等正陷入長時間低迷，而經濟數據往往會有所滯後，預期政局不穩等因素對

本港經濟的影響於年底才會完全浮現，相信明年香港經濟將倒退，失業率亦料會上升，將對樓價

有明顯衝擊。



＊三大負面因素重挫樓價，新盤減價料成常態＊



事實上，為重燃市民「上車」希望，政府宣布放寬按揭保險計劃的樓價上限，首次置業人士

申請最高九成按揭貸款樓價上限，將由現時４００萬元提升至８００萬元；申請八成按揭樓價上

限則會由６００萬元提升至１０００萬元。曾煥平認為，放寬按揭可令負擔能力較低的買家不用

被逼購買一手樓，從而轉投樓價合理及更多選擇的二手市場，然而在三大負面因素籠罩下，包括

本港及外圍經濟欠佳，社會動盪氣氛亦未見緩和，難令樓價有明顯轉勢。

他續指，政府即將實施「空置稅」，而大部分發展商現時推售的新盤仍享有一定的利潤率，

「今天大部分發展商賣嘅樓仲有唔少利潤，如果佢哋發覺揸住啲貨係要罰錢，寧願削減啲利潤平

啲賣」。由於香港人對買樓需求仍強勁，只要發展商提供折讓，即可激發市場積聚多時的購買力

，他相信發展商未來開價將會愈來愈貼近二手市場，新盤減價推售料成為常態。



＊樓價難如「沙士」時期急跌，籲避免購買納米樓＊



不過，他認為，香港樓市基本面仍強勁，樓價跌到９７年或「沙士」時期的機會較輕微，主

因當年利率較高，惟目前環球維持貨幣寬鬆環境，本港與樓宇相關債務仍處於低水平，「無誘因

令業主要割喉式減價」。至於何時是入市好時機，他認為，只要買家是自住為主，當樓價回調至

心水價，價格又在自己負擔能力之內，已經可以入市。惟他呼籲買家避免購買納米樓，「納米樓

買就容易賣就難」，並建議盡量挑選市區或地鐵沿線的單位，即使日後經濟進一步轉差，這類單

位的抗跌能力亦較強。



＊今年零售街舖租金跌１５％，商業寫字樓租金明年料跌２０％＊



零售物業租金方面，曾煥平直言在社會持續動盪下其前景相當慘淡，主因零售業本身受網購

影響已經積弱，加上近年來中國外匯管制及人民幣貶值等因素，內地人已減少來港高消費，「其

實喺社會運動之前，高消費品如珠寶、手表一早嗌哂救命」，及至今年６月後情況更加「一沉百

踩」，估計今年零售街舖租金下跌１５％以上；明年料會進一步下跌１５至２０％。

此外，商業寫字樓租金下調壓力亦大，他指，受環球經濟不明朗因素影響，不少公司已暫緩

擴張計劃和削減開支，亦有部分公司因而遷離中環等核心商業區，預期明年甲級寫字樓租金有

２０％下調空間，未來傳統商業區的空置率料會進一步上升，「以往中環寫字樓租金係由中資公

司支撐，但呢半年來中資已經愈來愈少」。

