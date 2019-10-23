【企業盈警】中國數字視頻料首三季錄虧損淨額超過７５００萬人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》中國數字視頻（０８２８０）公布，預期集團將於截至今年９
月３０日止９個月，錄得虧損淨額超過７５００萬元人民幣，而去年同期虧損淨額約為４２１０
萬元人民幣。
主要由於貿易及其他應收款項以及合約資產減值虧損淨額撥備大幅增加，以及若干主要客戶
延緩升級改造超高清設備導致收益下跌所致。
首９個月業績公告預期將於１１月１４日或之前刊發。（ｂｎ）
|香港政情23/10/2019
【紓困措施】政府派億元予旅行社 每間上限6萬元
|FOCUS23/10/2019
【FOCUS】台灣「開波」掀雙風眼 陳同佳「承擔」港府堪鑑
|生財有道23/10/2019
《開市Good Morning》黃麗幗料內銀首三季業績有改善
|中國故事23/10/2019
【科創季結】首批新股「爆炒後陰跌」僅一股持續升 賺錢力沒改善
|生財有道23/10/2019
【乍暖還寒】放寬按保令二手交投回勇 發展商加碼推售氣氛轉熱
|中國故事23/10/2019
【烏鎮大會】世界互聯網大會閉幕 參展人數逾10萬創歷屆之最
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰