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23/10/2019 17:30

【企業盈警】中國數字視頻料首三季錄虧損淨額超過７５００萬人幣

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國數字視頻（０８２８０）公布，預期集團將於截至今年９
月３０日止９個月，錄得虧損淨額超過７５００萬元人民幣，而去年同期虧損淨額約為４２１０
萬元人民幣。
　　主要由於貿易及其他應收款項以及合約資產減值虧損淨額撥備大幅增加，以及若干主要客戶
延緩升級改造超高清設備導致收益下跌所致。
　　首９個月業績公告預期將於１１月１４日或之前刊發。（ｂｎ）

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