《小傳日記》ＱＱ再急回，孖屐心已灰；十天線曾失，缸友很抖瑟！

《小傳日記》米字國國會否決咗審理脫歐法案嘅提案，要求政府先釐清脫歐之後嘅法律問題

，意味米字國要喺今個月底前有序脫歐嘅難度升級，加上隔晚花旗國股市全線走低，香江魚缸今

日（２３日）隨外圍低開１４點報２６７７１點。其後孖屐雖然有輕微反彈，最高只見

２６８１８點升３２點。其後由升轉跌，獲利回吐盤湧現，大隻藍戰士ＱＱ（００７００）亦無

心戀戰，全日反覆向下，加劇魚缸嘅跌勢，孖屐一度穿１０天線（約２６５３２點），最低見

２６４９１點跌近３００點。

最終，魚缸報２６５６６點挫２１９點，主板成交６８１億銀減少逾９巴仙。國貨報

１０４５１，跌７５點。後日派成績表嘅工行（０１３９８），逆市走高近１巴仙，報５﹒５銀

，係全日最大升幅藍戰士。

米字國《金融時報》有消息話，阿爺打算喺出年３月之前撤換香江特首林鄭月娥，外交部發

言人華春瑩喺例行記者會上回應指，中央政府堅定支持林鄭。

Ａ場今日同樣表現失色，上證指數報２９４１，跌１２點或半個巴仙，深成指數報９５６７

，跌７４點，跌幅逾半個巴仙，兩市成交３６８３﹒２３億人仔。

大隻藍戰士全線低收，大象（００００５）跌２亳子，報６１﹒２銀；ＱＱ大股東

Ｎａｓｐｅｒｓ嘅子公司收購米字國外賣公司失敗，ＱＱ瀉逾２巴仙，報３２０銀；生發發

（００３８８）軟近半巴仙，報２４１﹒２銀；ＡＩＡ（０１２９９）撻低近１巴仙，報

７４﹒７銀；神州移動（００９４１）滑逾１巴仙，報６４﹒９５銀；建行（００９３９）跌一

格報６﹒２９銀。



＊香江撐旅遊零售股高走，脫歐闖關難長和系心煩＊



香江繼續有振興市道嘅補助政策出台，會推出旅行社現金鼓勵計劃，每個入境旅客有１２０

銀資助，而出境旅客就有１００銀，為期４個幾月。零售旅遊股受惠跳起，莎莎（００１７８）

走高逾３巴仙，報１﹒９９銀；佐丹奴（００７０９）揚近２巴仙，報２﹒４４銀；東瀛遊

（０６８８２）飆近４巴仙，報０﹒５４銀；縱橫遊（０８０６９）急升近１８巴仙報５亳子；

東方表行（００３９８）升近６巴仙，報１﹒８２銀；國泰（００２９３）回吐近２巴仙報

９﹒８８銀。

米字國國會否定三日內審議脫歐立法程序動議，令首相約翰遜更難喺月底前通過佢嘅新脫歐

協議，長和系同喺米字國重要業務嘅股份受壓。長和（００００１）挫近２巴仙，報７２﹒２銀

；長江基建（０１０３８）走低逾２巴仙，報５４﹒７５銀；長實（０１１１３）撻低近２巴仙

，報５２﹒８５銀；電能實業（００００６）軟逾１巴仙，報５４﹒１５銀。歐洲股歐舒丹

（００９７３）次季銷售強勁，急漲逾一成二，報１７﹒９銀，勁！



＊缸友齊齊撤內需股要跌，業績將公布萬洲先回吐＊



內需佬今日畀缸友們齊齊掟貨，搞到嗰嗰都向下碌！華潤啤酒（００２９１）仆低逾４巴仙

，報３９﹒８５銀。旺旺（００１５１）趴低近３巴仙，報６﹒２銀。統一（００２２０）唔見

逾２巴仙，報８﹒０９銀。日清食品（０１４７５）軟腳逾３巴仙，報６﹒９９銀。不過，維他

奶（００３４５）就反彈逾３巴仙，報３２﹒２銀。

中金就話，豬肉漲勢喺１０月黃金周期間短暫「盤整」之後，應該會再度加碼。而目前能繁

母豬存欄走勢預示咗，豬肉價格可能在未來２至３個季度仍有上行壓力。豬肉佬今日就全部軟腳

蟹，其中萬洲（００２８８）下星期一（２８日）就會公布首三季業績，今日埋單都趴低近４巴

仙，報７﹒４６銀，為最慘情嘅藍戰士。中糧肉食（０１６１０）軟腳逾１巴仙，報２﹒７７銀

。雨潤食品（０１０６８）唔見逾２巴仙，報０﹒９１銀。



＊海螺業績勁水泥佬又升，房價要下跌內房股齊跣＊



海螺水泥（００９１４）呢次又贏，第三季純利升一成半勝預期，中金預料海螺下次重有得

升，對明年每股盈利預測升逾８巴仙。水泥佬呢次ｆａｔ ｆａｔ囉，海螺升近２巴仙，報

４７﹒１５銀。其他同業芋普漲，中建材（０３３２３）升高近半巴仙，報６﹒８５銀；亞洲水

泥（００７４３）受刺激飛起逾３巴仙，報９﹒８１銀；惟潤泥（０１３１３）跌一格報

８﹒２６銀。

神州社科院又講兩句，話９月一線城市樓價都錄得微跌，其中首都北京跌得快少少，今日內

房佬都無神氣，中海外（００６８８）跪低逾２巴仙，報２５﹒７５銀；華潤置地

（０１１０９）上日折讓配售後股價插水，今日再跌近２巴仙，報３２﹒７５銀；融創

（０１９１８）微潛近１巴仙，報３４﹒９銀；碧桂園（０２００７）升一格報１０﹒６８銀；

「四條三」恆大（０３３３３）慘慘豬插水近３巴仙，報１８﹒０４銀。請請！



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