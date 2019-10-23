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23/10/2019 10:22

《真知灼見－溫灼培》英國會拒短時間審理法案，月底期限難望脫歐

　　《真知灼見》英國「脫歐」變化風回路轉。昨晚（２２日），英國國會以３２９票支持，
２９９票反對，二讀通過了「脫歐」法案。不過，隨即又以３２２票讚成，３０８票反對否決了
審理「脫歐」法案的提案在太倉卒的時間內完成。首先一點必須理解，昨晚通過的是「脫歐法案
」，而非「脫歐方案」，大家不要把兩者混淆。
　　於過去周末（１９日），英國國會以３３２對３０６票，通過一項修正案。內容的大致意思
是，英政府必須先落實「脫歐」後的相關法案，即要求英政府先釐定清楚「脫歐」後英國所要遵
守的法例，才能再討論「脫歐方案」。在這裡又要多作解釋，英國由於現在仍在歐盟裡，所以一
直是在採用歐盟法例。但可以想像一旦離開歐盟後，英國又應遵循甚麼法例？這點正是英國國會
要求約翰遜政府率先要處理好的事，才讓其處理「脫歐」。

＊鎊匯累升不少，昨晚略見回落＊

　　由於國會不容許約翰遜政府在短時間內審理「脫歐法案」細節，也是說約翰遜將難以準時在
本月３１日的期限「脫歐」。明顯，英國國會是要拖長「脫歐」期限，以給予期空間舉行大選。
擔心英國政局出現變數，加上過去英鎊已累積不少升幅，昨晚英鎊匯價略有所回落，今早
（２３日）於亞洲市場報１﹒２８７１美元。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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