【本港樓市】傳平安壹賬通洽租觀塘綠景ＮＥＯ全層，呎租料３５元

《經濟通通訊社２３日專訊》整體市況一般，核心區甲廈租務非常淡靜，相比之下，租金較

便宜的東九龍，仍錄大型企業擴充或搬遷。

消息指，剛入伙的觀塘綠景ＮＥＯ大廈２０樓全層，面積約３﹒１５萬平方呎，獲中國平保

（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下平安壹帳通銀行洽租，呎租料約３５元。據了解，該

集團早前已租用物業２層，面積逾６萬平方呎。

據了解，金融壹帳通早前獲金管局發出虛擬銀行牌照，故租用東九龍樓面。（ｈｌ）

