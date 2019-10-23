《嬈望大中華－彭藹嬈》中國末季ＧＤＰ增長會否高於６％？

《嬈望大中華》中國經濟在第三季錄得６％的增長，雖然較第二季６﹒２％的增幅低，

不過仍然好過我們之前的預測。



＊上季經濟增長為６％，基建項目仍是主要增長支柱＊



基建項目仍是推動經濟增長的主要因素。這些投資項目已進入生產階段，可以支撐工業生產

，使其於上月錄得５﹒８％按年增幅，比８月高出１﹒４個百分點。固定資產投資增長亦穩定下

來，８月和９月的增速分別？５﹒５％和５﹒４％。另外，交通運輸按年升１０﹒５％，推動礦

業投資按年增加２６﹒２％。

私營企業的生產活動繼續收縮，例如９月份智能手機產量按年下降了３﹒６％。這反映了私

營企業可能正在縮小部分中國生產線的規模，並將其轉移到其他亞洲地區，以避開美國關稅。



＊生活必需品零售額錄得增長＊



第三季度消費品零售額佔ＧＤＰ增長的６０﹒５％，高於上半年的６０﹒１％。９月零售總

額按年上升７﹒８％，８月數據則為７﹒５％。

雖然９月看似是消費的良好時機，但細看則會發現不盡然，因為只有生活必需品錄得強勁增

長。以９月為例，食品、生活用品和藥品等必需品的零售額按年增長超過１０％；唯一錄得超過

１０％升幅的非必需品卻只有化妝品，汽車銷售額更下降了０﹒７％。這些數據顯示出消費者不

希望投入太多在非必需品上。



＊２０１９年第四季度經濟展望＊



我們預計基礎設施項目將繼續成為第四季度經濟增長的重要支柱，這將突顯私營和公營企業

之間的增長落差。由於美國徵收關稅，私營企業將繼續減少生產活動。這將增加就業保障和加薪

方面的不確定因素，從而令零售業受壓。

好消息是，我們預計５Ｇ基建、生產和服務將從第四季度開始對經濟作出明顯貢獻。儘管我

們仍不確定５Ｇ可以為中國的出口業提供多少支持，但僅國內範圍的５Ｇ應用已可為經濟提供良

好的支撐。



＊貿易談判仍未有定案＊



中美雙方均表示他們正在起草「第一階段協議」的條文，但目前我們尚未清楚協議內容。在

應美國要求增加農產品年度購買量之前，中國要求美國取消所有對中國產品徵收的關稅。

同時，科技戰爭還未完結。在上次貿易談判開展之前，美國對八間中國科技公司實施制裁，將它

們列入實體清單。中國可能亦會建立「不可靠的實體清單」以進行反擊。



＊央行或在第四季放寬貨幣政策＊



面臨經濟下行壓力，我們預計央行將在第四季將法定存款準備金率（ＲＲＲ）下調０﹒５個

百分點，以降低地方政府專項債的利息成本，支持基建投資。然而屆時利率會有下行壓力。

倘若中國不放寬貨幣政策，第四季經濟增長有機會跌穿６％。



＊走勢預測＊



我們將２０１９年第四季的ＧＤＰ增長預測從原來的５﹒８％提高至６﹒０％，亦會將

２０１９年全年的經濟增長預測調整至６﹒１５％。

如果１１月的貿易協議草案符合市場預期，即中國在不降低對美國產品徵收的關稅的情況下

每年購買５００億美元的美國農產品，我們預計美元兌人民幣匯率可能在７﹒０－７﹒１左右。

如果美國確實降低部分關稅，人民幣兌美元匯率或跌破７﹒０。但是這仍未是最壞的假設。

中國面臨美國已計劃在１２月開徵的關稅。如果美國不延遲關稅生效期，美元兌人民幣匯率

將觸及７﹒２０低位甚至更差。

簡而言之，未來中國經濟增長將持續波動和充滿不確定性，故此貿易談判的進展將是關鍵。

《ＩＮＧ銀行大中華經濟師 彭藹嬈》

