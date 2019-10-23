騰訊尾市跌幅擴大，恒指挫２１９點收報２６５６６，成交６８１億

《經濟通通訊社２３日專訊》多間美企隔晚（２２日）公布業績表現參差，美股輕微低收。

英國《金融時報》引述市場消息指，中央政府計劃在明年３月前撤換特首林鄭月娥，令本港政局

添變數。港股今日低開１４點報２６７７１點後，一度回升高見２６８１８點，其後隨即掉頭插

水，獲利盤湧現，最低見２６４９１點穿十天線（２６５３５點）。長和系受英國脫歐亂局影響

，騰訊（００７００）及瑞聲（０２０１８）亦見回吐，大市全日於低位徘徊，最終收報

２６５６６點，跌２２９點或０﹒８２％，十天線失而復得。國企指數報１０４５１點，跌７５

點或跌０﹒７１％。主板成交６８１﹒１１億元跌９﹒４１％。

Ａ股方面，上證綜合指數報２９４１點，跌１２點或跌０﹒４３％，成交１３９６﹒５４億

元人民幣。深證成份指數報９５６７點，跌７４點或跌０﹒７７％，兩市全日總成交跌至

３３６５億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）大股東Ｎａｓｐｅｒｓ的子公司Ｐｒｏｓｕｓ，提出收購

英國外賣程式公司Ｊｕｓｔ Ｅａｔ遭拒，騰訊收市挫跌２﹒３２％，報３２０元；友邦

（０１２９９）跌０﹒７３％，報７４﹒７元；明天（２４日）將公布季績的平保

（０２３１８）跌０﹒５３％，報９３﹒９元；建行（００９３９）跌０﹒１６％，報６﹒２９

元；匯控（００００５）跌０﹒３３％，報６１﹒２元。



＊上月一線房價跌內房股回吐，季績優勝基建股逆市揚＊



中國社科院近日發表報告，顯示上月一線城市房價整體微跌，平均環比下跌０﹒００２％。

全日內房受壓，上日因配股而急挫的潤地（０１１０９），今日再跌１﹒６５％，報３２﹒７５

元；恆大（０３３３３）跌２﹒９１％，報１８﹒０４元；今日公布第三季度業績的中海外

（００６８８）跌２﹒０９％，報２５﹒７５元；新城發展（０１０３０）挫２﹒７５％，報

８﹒１５元；融創中國（０１９１８）跌０﹒７１％，報３４﹒９元；碧桂園（０２００７）則

逆市升０﹒１９％，報１０﹒６８元。

內地多間基建及建築相關公司公布業績，板塊普遍造好，中鐵建（０１１８６）首三季新簽

合同額按年增長兩成半，全日揚２﹒０７％，報８﹒８７元；中國建築（０３３１１）首三季營

業額按年升逾６％，全日漲２﹒４６％，報７﹒５元；海螺水泥（００９１４）首三季盈利按年

增一成半，收漲１﹒８４％，報４７﹒１５元為表現最佳的國企股；中鐵（００３９０）跌

０﹒６３％，報４﹒７２元；中交建（０１８００）跌０﹒６６％，報６﹒０４元。

早前累積一定升幅的手機設備股今日普遍獲竹３回吐，瑞聲（０２０１８）跌３﹒５９％報

４６﹒９５元；舜宇（０２３８２）跌１﹒３８％，報１１４﹒１元；丘鈦（０１４７８）跌

１﹒４２％，報９﹒７元；比亞迪電子（００２８５）跌０﹒３６％，報１０﹒９６元；富智康

（０２０３８）無升跌，報１﹒０３元。



＊英脫歐時間或變長和受壓，港府支援零售股普彈＊



內需股出現獲利盤並整體下挫，潤啤（００２９１）為表現最差國企股，挫４﹒０９％，報

３９﹒８５元；青島啤酒（００１６８）跌２﹒８２％，報４４﹒８５元；頤海國際

（０１５７９）跌３﹒１％，報５１﹒６５元；李寧（０２３３１）跌２﹒８９％，報２５﹒２

元；安踏（０２０２０）跌１﹒９８％，報６９﹒４５元；萬洲國際（００２８８）跌

３﹒９９％，報７﹒４６元，為跌幅最大恆指成分股。

英國下議院就新脫歐協議二讀及立法時間表進行表決，但實際時間表遭否決，令擁有不少英

國及歐洲業務的長和系受壓，長和（００００１）跌１﹒５７％，報７２﹒２元；長實

（０１１１３）跌１﹒５８％，報５２﹒８５元；長建（０１０３８）跌２﹒４９％，報

５４﹒７５元；電能（００００６）跌１﹒１９％，報５４﹒１５元。

港府上日（２２日）公布支援企業紓困措施，刺激零售股普遍逆市上漲，東方表行

（００３９８）飆５﹒８１％，報１﹒８２元；莎莎（００１７８）升３﹒１１％，報１﹒９９

元；佐丹奴（００７０９）升１﹒６７％，報２﹒４４元。（ｋｓ）

