《鍾之日記》騰訊曾穿３２０，細價新股搶焦點

《鍾之日記》１０月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



英國《金融時報》引述消息指，中央政府計劃在明年三月前撤換香港特首林鄭月娥，繼任人

選包括前金管局行政總裁陳德霖、以及前政務司司長唐英年。林鄭發言人和港澳辦今早均拒絕置

評報道。至下午，在中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩回應，有關報道是別有用心的政治

謠言，中央政府堅定支持林鄭。

本港政局添變數。港股今日低開１４點後，一度回升高見２６８１８點，其後隨即掉頭插水

，獲利盤湧現，最低見２６４９１點穿十天線（２６５３５點）。長和系受英國脫歐亂局影響，

騰訊（００７００）及瑞聲（０２０１８）亦見回吐，最終收報２６５６６點，跌２２９點或

０﹒８２％，十天線失而復得。主板成交６８１﹒１１億元跌９﹒４１％。



＊Ａ場結束兩連升＊



盛傳１０月舉行第十九屆四中全會，至今未拉開帷幕，在不明朗因素籠罩下，滬綜指全日表

現欠焦點，午後一度接近抹平跌幅，但又迅速再度回落，全日收跌０﹒４３％，報２９４１點，

結束兩連升。

人行繼昨日（２２日）進行２５００億元人民幣的逆回購後，今日再放水，２０００億元逆

回購利率持平，本周暫時累計已淨投放５０００億元人幣。儘管如此，交投沒見起色，兩市全日

成交３６８４億元人幣，和上日成交水平持平。



＊戴著鐐銬跳舞，企鵝遭看衰捱沽＊



日前官媒報道，全國人大將審議《未成年人保護法》修訂草案，當中規定，網絡產品和服務

提供者應避免「可能誘導未成年人沉迷的內容」，並同時規定，將規管「未成年人」使用網絡遊

戲的時間，具體操作由國務院規定。儘管遊戲大廠－－騰訊已經率先落實防沉迷系統，以免落人

口實，所以新政料對騰訊打擊不大。不過外界關心的是官媒「放風」的時點，或意味著國家打算

再收緊網遊監管。

在ＢＡＴ三巨頭之中，騰訊一早便在文娛板塊深耕，甚至可算是老本行，不過文娛板塊最大

的弊端，就是有關部門朝令夕改的內容監管政策，製作選秀節目、真人騷、偶像劇甚至是古裝戲

都像是戴著鐐銬跳舞，每天每夜擔驚受怕節目下架，就算是看起來非常穩陣的ＮＢＡ賽事轉播，

也一度成為了中美矛盾的犧牲品。

《人民日報》旗下自媒體「俠客島」今日發表文章，「提醒」西方企業要小心行事，不要傷

害到中國人民的感情，如今投資界對中國文娛產業可以說是完全悲觀。騰訊今日捱沽，一度插水

報３１９﹒６元，收挫２﹒３％，報３２０元，倘跌穿該位置則考驗３００元大關支持。



＊細價新股成寵兒，快餐帝國首掛急飆後破發＊



港股近期缺乏上升動力，交投顯淡清。資金轉向「吼住」一眾細價新股，令本月ＩＰＯ反應

非常熱烈，多隻新股首日掛牌都暴升。

以品牌士林台灣小吃供應台灣小吃飲品的快餐帝國（０１８４３）獲超額認購１２﹒６８倍

，一手中籤率１９﹒４９％，認購二十手才穩中一手。快餐帝國今日掛牌即較招股價０﹒６５元

高出８３﹒１％；其後更飆至１﹒８７元的日內高，高招股價１８７﹒７％。惟該帝國的「盛世

」維持不足一個早上，午休前急速回吐並破發，終收報０﹒６１元，低招股價６﹒２％。以每手

４０００股計，不計手續費，蝕１６０元。

另一方面，近來討論度較高的新股非內地手遊營運商－－中手游科技（００３０２）莫屬。

是次上市引入７名重量級基石投資者，包括騰訊有份投資的快手科技、內地短視頻平台嗶哩嗶哩

、微博、閱文集團（００７７２）、三七互娛（深：００２５５５）、掌趣科技

（深：３００３１５）及恆地（０００１２）主席李家傑，合共認購約２﹒５億元。而賭王何鴻

燊之子何猷啟亦是中手游的獨立董事。

中手游的吸引之處在於，在內地坐擁多個優質的全球性ＩＰ（智識產權），包括「仙劍奇俠

傳」、「大富翁」等。截至今年６月底，公司平均每月活躍用戶較上年同期增近６３％、平均每

付費用戶收入（ＡＲＰＵ）亦按年增逾４７％至２５０﹒６人幣。

市場消息透露，國際配售超額逾倍，而本地認購亦「不執輸」，截至周二（２２日），綜合

１０間券商合共借出１９４﹒４億元孖展，已超額認購近１４８倍。



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