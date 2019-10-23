【駐京專電】江蘇證監局：全面加強轄區證券公司股權監管

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》據中證監網站，江蘇證監局組織轄區證券

公司對１１３名存量股東開展摸底自查，並通過查詢公開披露信息、調取工商資料、約見談話等

方式，依法開展穿透式核查。

針對股東資質不達標、持股比例超限、持股結構混亂、違規質押股權、章程條款缺失５類不

規範問題，發函、談話督促相關股東制定規範整改方案，明確整改時間及具體落實舉措。指導各

證券公司進一步優化股權結構，完善公司治理，防範經營風險，實現穩健發展，確保新規在江蘇

落地生根。

